Maßnahmenkatalog: Neue Übersicht soll bei der kommenden Sitzung im Mai stehen.

Oberbürgermeister Frank Meyer läuft zunächst einen Umweg. Die erste Sitzung des Unterausschusses für Schulbau, Schulsanierung und -ausstattung, dessen Vorsitzender er ist, hat eine andere Sitzordnung als andere Ausschüsse, wie beispielsweise der für Haushaltsfragen. Die Finanzierung der Schulsanierungsmaßnahmen steht dennoch im Mittelpunkt der Debatte. „Wir müssen uns davon trennen, die Maßnahmen mit den Fördertöpfen zu verbinden“, sagt Martin Mayer, Leiter des Fachbereichs Zentrale Finanzsteuerung. Die Liste der Maßnahmen solle unabhängig geführt werden, „wir schauen dann, welche Fördertöpfe dafür richtig sind.“

Die Fachbereichsleiter Jürgen Maas, für die Schulen zuständig, und Rachid Jaghou, für die Immobilien zuständig, stellen eine Gesamtübersicht über die Schulsanierungsmaßnahmen vor. Nach der Berichterstattung in der WZ gab es große Aufregung bei Eltern und der Schulpflegschaft der Gesamtschule am Kaiserplatz. Die Sporthalle war im Maßnahmenpaket drin. Die neue Turnhalle kommt. „Wir können nicht alles gleichzeitig machen“, so Maas. „Wir machen einen Vorschlag, was in welcher Reihenfolge gemacht werden kann. Im Mai wird eine Aussage kommen.“

Am 9. Mai ist die zweite Sitzung des Unterausschusses. Manchen scheint es nicht schnell genug zu gehen. „Wir haben diesen Unterausschuss gegründet, um es straffer zu machen“, sagt CDU-Ratsfrau Stefanie Neukirchner.