Einzelhandel Luvat schließt morgen seinen Verkaufsladen

Krefeld. Das Unternehmen Luvat macht seinen Verkaufsladen an der Lichtenbergstraße dicht. Morgen können Kunden zum letzten Mal bei dem Familienunternehmen einkaufen. In dem Verkaufsladen gab es nicht nur die Soßen von Luvat, sondern unter anderem auch eingelegte Heringe, Rollmöpse und Feinkostsalate. Die Produktion und der Vertrieb der Luvat-Soßen gehen aber wie gewohnt weiter. Die Firma war unter dem Namen Johann Nauen 1950 in Linn gegründet worden. Gestartet wurde dieses Unternehmen mit „Eingelegten Heringen nach Hausfrauen Art“. hoss