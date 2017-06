Am 25. und 26. Juni gewähren Krefelder Bauherren Einblick in ihre Firmen- und Wohnhäuser

Krefeld. Genau 326 Bauwerke aller Art, Quartiere, Gärten und Parks in 140 Städten und Gemeinden Nordrhein-Westfalens werden am 24. und 25. Juni für Besucher geöffnet sein. Am „Tag der Architektur“ sind Architekturfans und Bau-Interessierte eingeladen, sich von Architekten, Innenarchitekten, Landschaftsarchitekten und Stadtplanern die neuen oder erneuerten Bauten persönlich vor Ort vorstellen zu lassen.

Unter dem bundesweiten Motto „Architektur schafft Lebensqualität“ soll der Tag der Architektur 2017 in NRW das größte Architekturfestival des Jahres werden. Bis zu 40 000 Besucher machten sich in den vergangenen Jahren jeweils an dem letzten Juni-Wochenende auf den Weg, um neue und erneuerte Architektur zu erleben und sich über aktuelle Trends beim Bauen und Wohnen zu informieren.

326 Objekte öffnen ihre Türen,

darunter vier in Krefeld

„Architektur beeinflusst unser Leben und unsere Lebensqualität jeden Tag“, erläutert Ernst Uhing, der Präsident der Architektenkammer NRW. „Am Tag der Architektur stellen Architekten und Stadtplaner ihre Ideen und Konzepte am gebauten Beispiel vor und laden Bürger zum Gespräch ein.“

Belege dafür finden sich etliche unter den 326 Objekten in NRW, darunter auch vier in Krefeld. Das einzige zu besichtigende Wohnhaus liegt am Buschdonk 87. Von der Grundform orientiert es sich an den bestehenden Siedlungshäusern, von innen überrascht es. Der moderne Büroneubau der Franz Krüppel GmbH am Höffgeshofweg 17-19 besticht durch seine Transparenz und scheinbare Leichtigkeit. Das HE-Gebäude und das einstige Speditionshaus im M.v.d.Rohe-Business-Park zeigen sich in neuer Nutzung.

Ein Katalog bietet den Überblick

über alle 326 Objekte

Der Print-Katalog, in dem alle 326 Objekte in Wort und Bild vorgestellt werden, kann ab sofort kostenlos bei der Architektenkammer NRW bestellt werden. Alle Bauwerke finden sich mit Informationen und Besichtigungszeiten auch in einer Datenbank im Internet sowie in einer App zum bundesweiten Tag der Architektur.

Mies-van-der-Rohe-Business-Park

Einfamilienhaus

Büroneubau Girmesgath 5 am 25. Juni von 10 bis 13 Uhr; Führung HE-Gebäude 10.30 und 11.30 Uhr, Führung Speditionshaus 11 und 12 Uhr. Buschdonk 87, am 25. Juni 10 bis 13 Uhr. Höffgeshofweg 17-19, Fischeln, Gewerbegebiet, 24. Juni von 11 bis 15 und am 25. Juni von 11 bis 15 Uhr.

www.aknw.de