Krefeld. Das Logistikcenter „Wir packen’s“ an der Hans-Günther-Sohl-Straße steht nach Informationen der WZ vor dem Aus. Auf einer Betriebsversammlung am Montag soll die Betriebsauflösung zum 30. Juni und die damit verbundene Kündigung von mehr als 250 Mitarbeitern verkündet worden sein. Christian Ratter, Geschäftsführer der 1989 gegründeten Firma aus Erkrath mit Logistikstandort in Krefeld, will das gegenüber der WZ nicht kommentieren und auch keine Angaben dazu machen, wie viele Angestellte in Krefeld betroffen wären. An beiden Standorten arbeiten nach Angaben des Unternehmens mehr als 500 Mitarbeiter, die Wirtschaftsförderung spricht von mindestens 150 in Krefeld. Seit 2012 hat „Wir packen’s“ unter anderem den Versand von Kaffeekapseln im Gewerbepark Fichtenhain gebündelt. ckd/Foto: abi