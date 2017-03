Krefeld. Am Donnerstagmorgen ist ein Lkw auf dem Schulhof Horkesgath in eine Gruppe Kinder gerollt. Gegen 9.50 Uhr parkte ein 21-jähriger Mann seinen Lkw auf dem Pausenhof, um an der dortigen Schule anzuliefern. Der Mann verließ den Lkw und begab sich ins Gebäude. Das Fahrzeug setzte sich plötzlich in Gang und rollte über den leicht abfallenden Hof. Der Lkw erfasste mehrere Schüler, die sich zu diesem Zeitpunkt draußen auf dem Schulgelände befanden, ein Junge kam zu Fall. Bei dem Verkehrsunfall wurden zwei 11-jährige Schüler verletzt und zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei sind die Verletzungen nicht schwerwiegend. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.