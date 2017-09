Krefeld. Ist es ein Tier oder ist es ein Mensch? Erst auf den zweiten Blick erschließen sich die Fotos dem Betrachter. Gesine Marwedel verwandelt mit ihrer Bodypaint-Kunst Menschen, so dass sie in natürlicher Umgebung wie wunderschöne Tiere erscheinen. In den vergangenen Monaten begeisterte sie mit ihren Kunstwerken die Zoobesucher. „Viele Besucher standen vor meinen Bildern und haben gerätselt, wo sich das Ohr oder ein Bein der jeweiligen Modelle befindet“, so Marwedel.

Zum Ende der Ausstellung am Dienstag, 3. Oktober, wird Gesine Marwedel ab 12 Uhr erneut ein Modell live im Zoo gestalten. Bereits zum Beginn der Ausstellung gestaltete die Künstlerin ein farbenfrohes Regenwaldmotiv auf ein Modell. Das nun geplante Motiv ist aber noch ein Geheimnis.