Seit 40 Jahren gibt es die Firma Hopfe, die auch für Flutlicht auf Trainingsplätzen in der Region sorgt.

Ein Ständchen gab es, allerdings nicht für den Firmengründer, sondern für seine Enkelin Lind, die am Tag des Jubiläumsfests zwölf Jahre alt wurde. Zur Feier zum 40-jährigen Bestehen der Linner Firma Elektro-Team Hopfe kamen Familienmitglieder, Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten und Freunde. Wenn auch kein Ständchen, so gab es für den Firmengründer Gerhard Hopfe (69) eine Urkunde. Peter Rath, Obermeister der Elektro-Innung Krefeld, und Klaus Koralewski, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Niederrhein, überreichten bei der Feierstunde im Winkmannshof die Ehrenurkunde der Handwerkskammer Düsseldorf.

Als Ein-Mann-Betrieb ging es nach der Meisterprüfung los

Am 1. Oktober 1977 hatte Gerhard Hopfe nach bestandener Meisterprüfung seine Elektrofirma als Ein-Mann-Betrieb an der Rathenaustraße in Linn gegründet. Zu den Aufgaben zählten Elektro-Installationen sowie Flutlichtbeleuchtungen für Trainingsplätze etwa in Aachen, Kaarst oder Grevenbroich. 1978 übernahm Hopfe dann erstmals die Stromversorgung für den über die Krefelder Grenzen hinaus bekannten Linner Flachsmarkt.

Die ersten beiden Monteure wurden eingestellt, später folgten zwei Auszubildende. Den Verkauf im Ladengeschäft organisierte Hopfes Ehefrau Waltraud. Und der Betrieb wuchs weiter. Deshalb wurde 1984 dann auch der Standort Rathenaustraße aufgegeben. Die Firma zog zur Carl-Sonnenschein-Straße 88 um, wo auch heute noch der Hauptsitz ist.

1987 kam die zweite Generation des Familienunternehmens ins Spiel. Hopfes Sohn Dirk trat als Auszubildender in die Firma ein. Und immer mehr wuchs der Bereich der Firma, bei dem es um die Stromversorgung von Volksfesten und Open-Air-Veranstaltungen ging. Ab 1990 sorgten die Teams des Handwerksunternehmens dafür, dass Bühnenbeleuchtung, Gastronomiewagen und vieles mehr von Lüneburg bis Offenburg, von Bad Hersfeld bis Aachen die nötige Energie bekamen.

Die Firma, mittlerweile von Sohn Dirk und seit 2015 als GmbH geführt, hat ausschließlich Gewerbekunden und zurzeit zehn Mitarbeiter. „Seit Jahren haben wir einen Rahmenvertrag mit der Deutschen Bahn beziehungsweise mit der DB Services“, berichtet Gerhard Hopfe übers Geschäft, „wir betreuen Bahn-Liegenschaften in ganz NRW, führen unter anderem Elektroinstallationen und Beleuchtungsarbeiten an den Bahnhöfen aus. Im Rahmen eines weiteren Vertrags übernehmen wir für die DB-Energie Aufträge zur Hauptstromversorgung des Bahnnetzes.“ Deshalb wurde eine Erweiterung der Firma durch einen zusätzlichen Neubau an der Westpreußenstraße notwendig. Er soll in wenigen Monaten fertig sein. Red