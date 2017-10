Die süße Hündin braucht einen Menschen, der sich mit ihr beschäftigt und ihr Verhaltensregeln beibringt.

Stadtteile. „Lillie ist temperamentvoll.“ Tierpflegerin Jessica Marx hat nicht zu viel versprochen. Voller Enthusiasmus hüpft der hübsche Pinscher-Mix im Auslauf hin und her. „Sie möchte spielen und beschäftigt werden“, sagt die Tierpflegerin. Im Tierheim ist die süße Hündin völlig unterfordert und vermutlich deshalb so aufgedreht. Für Lillie ist es wichtig, jetzt Menschen zu finden, die an einem aktiven Hund Spaß haben und ihn fordern und fördern wollen. Ideal wäre Agility, Hundesport, aber auch im Training zur Spurensuche wäre Lillie bestimmt eine engagierte Hündin. „Alles, was mit Bewegung zu tun hat, liebt sie sehr.“

Aber die Hündin braucht Regeln und einen Menschen, der sich mit ihr beschäftigt, ihr behutsam, aber konsequent alltägliche Verhaltensregeln beibringt. Deshalb möchte das Tierheim Lillie gerne an erfahrene Hundefreunde vermitteln, die sich mit der Körpersprache der Vierbeiner auskennen. Da Lillie Jagdtrieb entwickelt, sollte der zukünftige Haushalt keine Katzen und Kleintiere beherbergen. Vermutlich fühlte sich der Vorbesitzer mit der Hündin überfordert – angebunden wurde Lillie in Viersen am Hohen Busch aufgefunden. Lillie ist fröhlich und zugänglich. Sie würde sich schnell in einen neuen Haushalt einleben.

Langeweile gibt es mit der Vierjährigen nicht

Eine Trauerarbeit scheint es nicht zu leisten. Findet sich für die vierjährige Lillie jemand, der das Tier durchs Leben führt, würde sie restlos begeistert sein. So lebenslustig wie sie ist, hat Lillie alle Anlagen, eine tolle Hündin zu sein. „Im Moment ist sie überschwänglich und noch etwas unerzogen“, sagt Jessica Marx. Doch für jemanden, der Ahnung von Vierbeinern hat, ist Lillie ein wahrer Traumhund. Langweile wird es mit ihr nicht geben.

Kontakt über das Tierheim Nettetal, Telefon 02153/3785 oder:

tierheim-nettetal.de