Porzellanmalerei ist für Anja Dolezalek-Watson nicht nur ein Handwerk, das sie liebt. In ihren Laden, den sie vor 30 Jahren eröffnet hat, kommen Menschen mit Geschichten.

Mitte. Eine Igelfamilie läuft am unteren Rand einer Tasse über Gras. Eine Katze mit roter Mütze und weißem Bommel schmückt eine Weihnachtskugel. Porzellan-Spieluhren mit Namen, Geburtsdaten und verschiedenen Motiven liegen in den Regalen. Spardosen, Kerzenständer und ganze Geschirr-Sets mit Prinzessinnen oder Piraten warten auf Lea, Helene oder Jakob, die beispielsweise in Kürze getauft werden.

Ein Hauch von Terpentin liegt in der Luft. Er kommt vom Ende des Ladenlokals am Ostwall 226. Im Tageslicht, das durch das rückwärtige Fenster fällt, sitzt Anja Dolezalek-Watson an ihrem Arbeitsplatz mit Töpfchen voller farbiger Pulver, zahlreichen Federn, Spachteln und einem sogenannten Durchdrücker.

Mit dem Werkzeug, das schon ihrem Großvater, der Porzellanmaler und Heraldiker in Halle an der Saale war, gehörte und mit dem man mit Hilfe von Graphitpapier Entwürfe auf Porzellan durchpaust, arbeitet sie „jeden Tag“, erzählt die Krefelderin, die in Forstwald aufgewachsen ist. Und wenn sie das sagt, dann strahlt sie. Schließlich war Paul Dolezalek ihr „Lieblingsgroßvater“ und „im Grunde genommen kam ich durch ihn zu diesem Beruf, sonst war das ja im Rheinland eher ungewöhnlich“, sagt die Porzellanmalerin und Dekorentwerferin, die ihr Handwerk von 1977 bis 1981 an der Porzellanfachschule in Selb in Oberfranken lernte, dem Johann-Friedrich-Böttger-Institut, benannt nach dem Miterfinder des europäischen Hartporzellans.

Farben werden im Nu mit Wasser und Pulver vermischt

Am Rand einer Porzellanschale, die Anja Dolezalek-Watson gerade gestaltet, sitzen winzige Törtchen zwischen zarten und gleichzeitig schwungvollen Linien. Auf dem Boden des guten Stücks hat die 58-Jährige bereits die Umrisse eines größeren Cupcakes mit Kirsche auf dem Sahnehäubchen vorgezeichnet.

Dann greift sie sich einen kleinen Spachtel und mischt auf einer Fliese braunes Pulver aus Metalloxyd und pulverisiertem Glas mit Wasser und Zucker an. Mit diesem „Zuckerwasser“ an einer Feder zieht Anja Dolezalek zunächst die Konturen ihrer Skizze nach. Um dann das gleiche Pulver in Rot mit Terpentinöl und Balsam zu verrühren und die Kirsche nicht nur einfach auszumalen. Mit wenigen Pinselstrichen und Schattierungen schafft sie den Eindruck einer runden prallen Frucht. Wenn auch der Rest ihren Vorstellungen entspricht, kommt die Schale mit all ihren anderen aktuellen Werken in einen 800 Grad heißen Ofen.

Dann verschwindet auch der gelbe Untergrund, der zum Beispiel einige Prinzessinnen noch wie eine Art Wolke umgibt. Denn damit sie nicht nur komplett Handbemaltes, sondern auch für Menschen mit kleinerem Geldbeutel eine individualisierte Kollektion anbieten kann, arbeitet die Krefelderin mit einer weiteren Technik: Dabei werden von ihr entworfene Motive von einer Spezialdruckerei mit sogenanntem Überträgerlack gefertigt.