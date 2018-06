Das Angebot der Fotografin Elena Erasmy in den Räumen an der Oppumer Straße richtet sich an Privat- wie auch an Geschäftskunden.

Die Lichthalle hält, was der Name verspricht. Ebenso ist es mit dem Untertitel: Raum für Fotografie. Inhaberin Elena Eraßmy hat die alten, dunklen Räume der früheren Farbenfabrik zu einem hellen Bereich umgestaltet. Blickfang unter der Neonreklame an der Hauswand außen an der Oppumer Straße ist die große Fensterfläche, die Ein- und Ausblicke in das Studio erlaubt. Begonnen hat die ausgebildete Fotografin und professionelle Make-Up-Artist- und Hairstylistin in einem Industrieloft an der Untergath. Der Vermieter der alten Fabrik an der Oppumer Straße brachte sie dann auf die Idee, den Standort zu wechseln.

Vor jedem Fototermin gibt es zunächst ein Vorgespräch

„Als wir hier anfingen, stand das Objekt leer. Die Räume sahen dunkel aus, denn das Tageslicht kam nicht ’rein. Das Dach war auch nicht richtig isoliert“, berichtet Eraßmy. „Den Eingang bildete ein großes Tor. Überall standen Säcke mit Pulver herum, das früher zum Farbenmischen genutzt wurde.“ Dann wurde angepackt. „Wir haben Decken abgehängt, das Dach gerichtet, Wände herausgenommen, andere weiß gestrichen. Nun existieren ein großes Loft, zwei Büros und im oberen Bereich Platz für die Requisiten.“ Denn die Privatkunden sollen alle Möglichkeiten haben, sich für das perfekte Foto ins rechte Licht zu setzen. „Deshalb gibt es vor jedem Shooting ein Vorgespräch. Der Kunde erklärt, was er möchte und mitbringen kann. Wir hatten auch schon ein Motorrad im Eingangsbereich.“

Ein Bett, das leicht umgestellt werden kann, ist vorhanden. Ebenso eine Badewanne. „Sie wird gerne genutzt für persönliche und individuelle Babybauchfotos inmitten von Rosenwasser, als Erinnerung an eine ganz besondere Zeit.“ Es gibt Pärchenfotos im Frühling und Fotoreportagen zur späteren Hochzeit. „Es kommen viele ganz normale Menschen zu uns, die einmal fotografiert werden möchten wie die Models auf dem Titelbild der Illustrierten und auch so aussehen wollen“, erklärt die 30-Jährige. Damit dies gelingt, stehen der Inhaberin mit Annika Scholz und Alla Regier zwei weitere Fotografinnen und Make-up-Artists zur Seite. Zeitweise kommt eine Grafikerin hinzu.

Auch Aufträge für kleine und mittelständische Unternehmen

Neben den Privatkunden steht die Lichthalle als Raum für Fotografie auch Geschäftskunden offen. Eraßmy: „Unsere Leistungen umfassen Businessportraits, Reportage-, Produkt- und Fashionfotografie vor allem für kleine und mittelständische Unternehmen.“