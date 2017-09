Uerdingen. Das letzte Wandelkonzert der Saison 2017 findet am Samstag, 30. September, um 15 Uhr mit dem Uerdinger Männergesangverein 1848 unter der Leitung von Axel Quast im Kunigundenheim in Uerdingen, Heinrich-Theißen-Straße 10, statt. Die Wandelkonzerte haben in Krefeld eine rund 100-jährige Tradition. Chören und Orchestern aus Krefeld wird die Möglichkeit geboten, sich der Öffentlichkeit zu präsentieren.