Krefeld. Am Dienstag ist ein neunjähriger Junge bei einem Verkehrsunfall an der Lessingstraße leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich, als ein 62-Jähriger mit seinem Auto um 7.30 Uhr von der Lessingstraße in die Cracauer Straße abbiegen wollte. Dabei übersah der Autofahrer ein Kind, das mit seinem Tretroller ebenfalls die Kreuzung überquerte. Das Kind stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

