Krefeld. Die Baukultur einer Stadt liegt in der Verantwortung vieler Disziplinen. Sie ist immens. Die Idee davon, wie wir in 30 oder 50 Jahren leben wollen, wird über die Qualität entscheiden, wie wir es können. Das Projekt „Spuren der Zukunft“ ist für Krefeld keine schöngeistige Stadtmarketing-Folklore, sondern eines der wichtigsten unserer Zeit. Bürger, Architekten, Eigentümer, Kreative und Verwaltung müssen diese Idee gemeinsam erarbeiten. Jetzt. Und dann braucht es Mut zu klaren Spielregeln, was erlaubt ist und was nicht. Ein Leitbild.

Dabei hilft der Blick nach Venlo. Hochschulen rücken zusammen, Polizei, Politik. Um zu lernen. Ein Rundgang durch die einst spröde Frikandel-Meile zeigt, was Krefeld in Sachen Baukultur lernen kann. Niederländische Städte haben ihre individuellen Kriterien auf wissenschaftlicher Basis erarbeitet und in der Gemeindeordnung verankert. Keine hässlichen Zugeständnisse an Investoren, verbindliche Philosophie.

Hier ist Krefeld auf dem Weg. Für das urbane Leben in der Stadt überlebenswichtig.