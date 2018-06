Das Geschäft der Firma mit dem Aufruf im Namen läuft statt in Willich jetzt in Krefeld – und Spül- sowie Waschmaschinen und Mangeln nun auch ohne Stromprobleme.

Die Spülstraße läuft auf Hochtouren, gleichzeitig drehen sich die Trommeln von fünf Waschmaschinen und zwei Trocknern. „Die laufen den ganzen Tag durch“, sagt Jörg Segrodnik und klopft auf eines der Geräte. Im Nachbarraum ist die Mangel in Dauergebrauch, während eine Mitarbeiterin per Hand die runden Tischdecken bügelt, die – gemangelt – sonst oval würden. In Spitzenzeiten liegt der Stromverbrauch der Forma „Leih es!“ bei 110 Kilowatt, erzählt der Geschäftsführer (58). „Alles, was warm oder kalt macht, braucht immer viel Strom.“

Im neuen Gebäude ist mehr Platz für das riesige Lager

Das war auch der Hauptgrund für den Unternehmer, sich nach einem neuen Standort umzusehen. Bisher saß die Vermiet- und Service-Firma, die 14 Mitarbeiter beschäftig, in Willich-Münchheide. Doch dort gab es laut Segrodnik Probleme mit der Stromversorgung. Die Maschinen mussten zu verschiedenen Zeiten laufen, damit die Sicherungen nicht rausflogen.

Nun ist „Leih es!“ an die Untergath gezogen. In den ehemaligen Verwaltungs- und Lagerräumen eines Elektrogroßhändlers mieten Segrodnik und seine Tochter und Prokuristin Rabea insgesamt rund 1900 Quadratmeter Fläche – 200 Quadratmeter mehr als zuvor.

Damit wird das Führungsduo auch seinem stetig wachsenden Platzbedarf gerecht. Was sie an Privatleute für Familienfeste aller Art oder zum Beispiel an Caterer für deren Einsätze und an Geschäftskunden für Messen oder große Events im eigenen Haus vermietet umfasst alles von der kleinen Garderobenmarke bis zum riesigen Konvektomaten, einem Profigerät zum Warmhalten von Essen. Ob Waffeleisen, Crêpe-Gerät, Wärmelampe, Grill, Bankettwagen, Wärmeschrank, um verschiedene Gänge warmzuhalten, Tellerwärmer oder Großkühlschrank: die Halle steht voll.

Im Möbellager sind alles vom Hocker, Stuhl und Tischen verschiedener Ausführungen bis zur riesigen Theke mit möglichem Hintergrund aus beleuchteten Regalen untergebracht. Auch Designermöbel warten hier auf ihren Einsatz.

Geschirr, Besteck, Gläser und Tischwäsche in vielen Variationen

Alleine bei Geschirr, Gläsern und Besteck kommt „Leih es!“ auf 15 000 Einzelteile. Da gibt es alles vom einfachen Design bis zum Porzellanteller von Schönwald. Dazu gesellen sich Aschenbecher, Vasen, Kerzenständer oder Brötchenkörbe.

Tischläufer, Decken in allen Größen, Formen und Farben liegen in Stapeln in den Regalen, ebenso wie Stuhl- oder Stehtisch-Hussen. „Wenn wir etwas nicht haben, was Kunden benötigen, nähen wir das auf Wunsch hier im Hause selbst – wie zum Beispiel eine Husse mit Kuhmuster für den Stand bei einer Agrarmesse“, berichtet Rabea Segrodnik, die sich in solchen Fällen auch selbst ans Zuschneiden und Nähen macht. „Für das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring zum Beispiel haben wir etwas für besondere Tische angefertigt.“