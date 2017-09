Im Bereich Dießemer Straße/Zur Feuerwache wurde am Montagvormittag eine Person tot aufgefunden. Die Umstände sind unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Krefeld. Im Bereich Dießemer Straße/Zur Feuerwache wurde am Montagvormittag eine männliche Person tot aufgefunden. Die Todesumstände sind ebenso unklar wie die Identität des Mannes. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Vor Ort untersucht die Spurensicherung den Fundort. Weitere Angaben kann die Polizei zur Zeit nicht machen. Ein Rechtsmediziner soll die Umstände des Todes der bislang unbekannten Person klären. Um 15 Uhr wurde die Leiche in die Rechtsmedizin nach Duisburg gebracht, wo sie obduziert werden soll. Weitere Informationen folgen in Kürze.