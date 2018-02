16 Teilnehmer haben die Ausbildungswerkstatt der Krefelder Firma MEK besucht.

Praxis und nicht nur reine Theorie: 16 Lehrerinnen und Lehrer haben die Ausbildungswerkstatt der Firma MEK GmbH in Krefeld besucht. Die Gruppe absolviert seit August 2017 einen einjährigen Weiterbildungskurs für das Schulfach „Technik“. Ziel des Kurses ist der Erhalt einer Lehrbefähigung für das Schulfach Technik in der Sekundarstufe I.

Grundlegende Begriffe und Fertigkeiten der Metallbearbeitung sind den Lehrern bereits im Rahmen ihrer Weiterbildung vermittelt worden. Deshalb konnte sie direkt mit der Arbeit an einem Werkstück beginnen. Die Betreuung durch Ausbildungsleiter Uwe Kruczkowski und drei weiteren Auszubildenden erlaubte es, dass jeder Teilnehmer bei Bedarf unterstützt werden und viele nützliche Tipps erhalten konnte.

Selbst Detailfragen bleiben am Schulungstag nicht unbeantwortet

Keine Frage blieb unbeantwortet. Selbst Detailfragen, die weit über das Unterrichtsgeschehen der Sekundarstufe hinausgehen, wurden prompt von den anwesenden Ausbildern beantwortet und gegebenenfalls in der Handhabung demonstriert. Während des Tages ergab sich ein reger Austausch zwischen den Auszubildenden, den Lehrern und dem Ausbilder. Für die Gäste war es besonders aufschlussreich und informativ, vor Ort junge Menschen in ihrer Ausbildung zu erleben und ihr Berufsfeld genauer kennenzulernen.

Eine solche Kooperation zwischen Schule und Ausbildungsbetrieben gewinnt laut dem Unternehmen immer mehr an Bedeutung, da bereits heute ein Mangel an qualifizierten Bewerben für technische Berufe bestehe. Durch fundierte Einblicke in die Ausbildung technischer Berufe und eine engere Kooperation mit den Ausbildungsbetrieben besteht Potenzial, Schülerinnen und Schüler konkreter auf das Berufsfeld vorzubereiten und somit Interesse und erforderliche Kenntnisse für eine solche Ausbildung zu schaffen.

Bereits seit mehreren Jahren besteht die Kooperation zwischen den Kursleitern Jaroschek und Molderings, die die einjährige Fortbildung moderieren, und der Firma Voit Paper bzw. dem Bildungszentrum Metall und Elektro Kammen. Die Gäste waren am Ende des Tages begeistert von der Atmosphäre, den Einblicken in die verschiedenen Ausbildungsbereiche und von den Auszubildenden und ihrer freundlichen und hilfsbereiten Art. Und die Lehrer hatten viele neue Erkenntnisse und Ideen für den eigenen Unterricht gewonnen. Red