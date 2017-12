Katholisches Forum stellt über 30 neue Programmpunkte vor. Tag der offenen Tür soll Eindrücke geben.

„Leben, wie ich es mag“ – unter diesem Motto steht das Programm für 2018 des Katholischen Forums für Erwachsenen- und Familienbildung in Krefeld-Viersen. Das Forum an der Felbelstraße 25 stellte jetzt die Highlights seines neuen Programms vor. Die Aktionen sind an die sich stetig weiterentwickelnde Gesellschaft angepasst, die mit Hilfe von Feedbackbögen der Kurs-Teilnehmer festgehalten worden sind.

So wurden für das kommende Veranstaltungsjahr vor allem Programmpunkte im Bereich „Mensch, Gesellschaft, Glaube“ hinzugefügt. Darunter Kurse zur Trauer- und Stressbewältigung, zum Thema Natur und Führungen sowie Fahrradtouren. Insgesamt summiert sich das ganze Angebot auf 1432 Veranstaltungen mit 22 347 Unterrichtsstunden, unter anderem in mittlerweile 52 Kooperationen mit Familienzentren in Krefeld und im Kreis Viersen.

Besuch einer „Doula“ und „Reisen in der Nähe“ nach Hildesheim

Eine besondere Aktion gibt es zum Beispiel im Bereich „Geburtsvorbereitung“: Doula Beke Graw gibt Informationen rund um die Schwangerschafts- und Geburtsbegleitung.

Sie erklärt, was eine Doula ist, und was sie macht. Der Vortrag findet am am Dienstag, 9. Oktober, statt. Weitere Highlights sind die Ausflüge des Forums. Unter „Reisen in der Nähe“ bietet die katholische Gemeinschaft eine Fahrt für Frauen nach Hildesheim an. Der Besuch des Mariendoms und der Stadtkirche St. Michaelis, die beide zum Unesco-Weltkulturerbe zählen, gehören zum Programm. Neben der Stadtführung gibt es auch freie Zeiten zum Entspannen.

Um sich über das neue Programm informieren zu können, lädt das Katholische Forum zu einem Tag der offenen Tür für Samstag, 13. Januar, von 14 bis 17 Uhr, ein. Verschiedene Stationen stellt die Gemeinschaft auf: Tanzen zum Mitmachen und Zuschauen, ein Theater aus Papier. Programmhefte gibt’s übrigesn an der Felbelstraße 25.

Anmeldungen für sind unter der Telefonnummer 62 940 möglich oder an

info@forum-viersen.de