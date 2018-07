Bis Freitagabend können die Kollektionen der jungen Modedesigner noch bestaunt werden. Ab 18 Uhr gibt es dann die Preisverleihung in der Shedhalle der Alten Samtweberei.

Mitte. Die Spannung steigt. Freitagabend steht die Verleihung der Goldenen Seidenschleife an. Dann wird klar, wer von den 19 jungen Designern den Preis bekommt. Bis dahin ist aber noch ein wenig Zeit. Deshalb gibt es an dieser Stelle noch eine Übersicht über die Modemacher, die wir bisher noch nicht vorgestellt haben.

„Vintagepatch“ von Annika Balter ist im Container 1 am Evangelischen Kirchplatz zu sehen. Die Kollektion, die zu 95 Prozent aus recycelten und aufgewerteten Reststoffen besteht, zeigt Mosaike aus recycelter Tradition. Die „Rohstoffe“ kommen von lokalen Unternehmen. Die Summe der einzelnen Stoffreste ergibt – zusammengefügt wie ein Mosaik – ein textiles Kunstwerk. Ausgediente Kleidungsstücke landen nicht auf dem Müll, sondern bekommen einen neuen Nutzen. Diese ursprüngliche Idee und ihre konsequente Weiterentwicklung prägen die Kollektion der Designerin.

Im Container 2 am Evangelischen Kirchplatz ist „Obscure Vision“ von Ana Victoriana, dem Duo Katharina Gorin & Lady Karla Rabe zu sehen. Die Prêt-à-Couture Kollektion thematisiert die seelischen Abgründe des Menschen vor der Kulisse des Viktorianischen England. Als Inspiration dienten die Horror-Serie Penny Dreadful und die American Horror Story. Die Kollektion richtet sich an Menschen, die gerne Extravagantes tragen, Wert auf Nachhaltigkeit und Qualität der Stoffe legen und gerne Neues mit Secondhand Kleidung kombinieren.

Die Natur als Inspiration für Accessoires

„Fading Nature“ von Henriette Dresbach ist auf dem Platz an der Alten Kirche im Container 7 zu sehen. Rinden, Flechten und Rost werden überführt in Prints, Strickmuster und Schnitte. Fading Nature ist inspiriert von Oberflächen und Strukturen aus der Natur. Fotos dieser Oberflächen dienen als Grundlage für Prints, Muster, Schnitte und die Farbwelt der Kollektion. Dadurch entsteht ein angenehmes Farbspiel von braun, rost, grün, gelb und blau. Auch für die Accessoires ist die Natur Inspiration und sogar Formgeber. Zum Beispiel dienten Gipsabdrücke von gesammelten Rindenstücken als Gussformen. So entstanden Ohrringe, Ketten und Armreifen mit einzigartiger Form. Fading Nature setzt sich mit der Stricktechnik als wichtiges Element von Zukunftsmode auseinander.

Ebenfalls auf dem Platz an der Alten Kirche zu sehen ist die Kollektion von Kaone Mabina im Container 8. Hier zeigt die Designerin postmoderne Paradigmen gepaart mit feinen kantigen Details in ihrer Kollektion „MO70“. Hier spiegelt die Leidenschaft für sauber geschnittenes, architektonisches und von Hand Kreiertes wider. MO70 ist inspiriert durch Kindheitserinnerungen an einen abgelegenen Ort in Botswana, an eine Frau, die MO70 genannt wurde und sich mit Patchwork-Gewändern bekleidete. MO70 bezieht sich auf aktuelle soziale Fragen, spielt auf Ideologien und Religionen sowie Lebensweisen der Menschen weltweit an.