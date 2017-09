Krefeld. Der Spezialchemie-Konzern Lanxess führt seine Bildungsinitiative in Deutschland fort: In Köln, Leverkusen, Krefeld, Dormagen und Brunsbüttel unterstützt das Unternehmen Schulprojekte mit insgesamt fast 70 000 Euro. Ziel ist es, den naturwissenschaftlichen Unterricht und das Forschungsangebot an den Schulen nachhaltig zu verbessern. In Krefeld und Umgebung fördert Lanxess zwölf Schulen (Abtei-Gymnasium Duisburg, Arndt-Gymnasium, Berufskolleg Uerdingen, Gesamtschule Uerdingen, Gymnasium am Moltkeplatz, Gymnasium Fabritianum, Gymnasium Horkesgath, Heinrich-Heine-Gesamtschule, Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium, Marienschule Krefeld, Ricarda-Huch-Gymnasium und St. Hildegardis Gymnasium) mit rund 37 500 Euro.

Mercure Hotel ausgezeichnet

Das Mercure Tagungs- & Landhotel am Elfrather Weg hat bei der Wahl „Top 250 Germany – Die besten Tagungshotels in Deutschland“ mit seinem Konzept „Lern&DenkerwerkStadt“ im Bereich Top-Tagungslocation die Siegertrophäe erhalten. Im Rahmen einer festlichen Preisverleihung in Pforzheim wurden die Ergebnisse des mehrstufigen Prüfungsverfahrens vorgestellt, bei dem sämtliche Bewerber auch vor Ort begutachtet wurden.