Zu „SPD will Experten zum Insektensterben hören“, WZ Krefeld vom 26. Oktober: Da hat die SPD wohl vergessen, dass der Entomologische Verein Krefeld, auf dessen Untersuchungen fast alle Medienberichte zum „Insektensterben“ basieren (auch die genannte Studie), bereits am 22. Juni 2016 seine beunruhigenden Mess-Ergebnisse im Umweltausschuss vorgetragen hat. Die Politiker haben die Ausführungen von Dr. Martin Sorg damals zur Kenntnis genommen, hielten es aber wohl nicht für nötig, in irgendeiner Form zu reagieren. Von Seiten der Landwirtschaft wurde in der kurzen Diskussion beklagt, dass man aus wirtschaftlichen Gründen ja gar nicht anders könne, als unsere Umwelt zu vergiften (sinngemäß). Liebe Landwirte: Macht es euch nicht in der „Buhmann-Ecke“ bequem! Nehmt endlich den Kampf auf. Wehrt euch gegen die Diktatur der Chemiekonzerne; wehrt euch gegen den absurden Welthandel mit Lebensmitteln; wehrt euch gegen die Dumpingpreise der Discounter. Es ist euer Land, es sind eure Produkte; sorgt dafür, dass ihr endlich wieder selber entscheiden könnt, was auf eurem Acker passiert! Liebe Bürger: seht endlich ein, dass „Geiz-ist-geil“ besonders bei Lebensmitteln nicht der richtige Weg sein kann! Es ist unfassbar, dass einerseits über 50 Prozent unserer Lebensmittel im Müll landen, andererseits die Landwirtschaft aber zu immer höheren Erträgen angepeitscht wird.

Krefeld ist weltweit zum Synonym für „Insektensterben“ geworden. Ein sehr trauriges Kapitel unserer Stadtgeschichte.

Veronika Huisman-Fiegen