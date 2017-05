Industrie, Bildung, Sicherheit: Vor der Landtagswahl hat die WZ die Kandidaten, Leser und Experten zur politischen Busfahrt eingeladen.

Krefeld. Die SPD-Kandidaten Ina Spanier-Oppermann und Benedikt Winzen sind spät dran. Gerade noch rechtzeitig erreichen sie den Bus zur politischen Stadtrundfahrt mit Lesern der Westdeutschen Zeitung, Hörern von Welle Niederrhein und weiteren Landtagskandidaten von CDU, FDP und Piraten an der Ostwall-Haltestelle. Im Bus sind Bürger und Politiker auf Tuchfühlung gegangen. Als Waldemar Janischewski den Motor anwirft, steigt die Spannung bei den Mitfahrern im Bus. „Wir freuen uns, Sie an Bord der WZ-Bustour zur Landtagswahl begrüßen zu dürfen“, spricht WZ-Redaktionsleiter Michael Passon gegen das Motorgeräusch ins Mikrofon und blickt in viele gespannte Gesichter. „Wir machen uns jetzt auf zu einer politischen Stadtrundfahrt, die es in Krefeld so noch nicht gegeben hat. Mit uns an Bord sind viele Ihrer Landtagskandidaten, die ab kommenden Montag für Sie in Düsseldorf Politik machen wollen – nutzen Sie die Chance und löchern Sie sie mit Ihren Fragen.“

Erster Stopp: Kurt-Tucholsky-Gesamtschule

Nach einigen Metern durch den Feierabendverkehr der Innenstadt deutet sich an: Das Konzept geht auf. „Ich finde die Idee hinter dieser Veranstaltung einfach gut, weil man die Möglichkeit bekommt, in lockerer Atmosphäre an die Politiker ranzukommen“, sagt Rolf Rönsch, der mit seiner Frau Hannelore eine Reihe von Themen mitgebracht hat, die er mit den Parteivertretern besprechen will. „Sicherheit, Wirtschaft und Bildung – das sind doch Sachen, die uns alle angehen“, sagt er.

Sollte man meinen. An der Kurt-Tucholsky-Gesamtschule haben es die Schüler des Sowi-Kurses leider nicht rechtzeitig zur lockeren Gesprächsrunde in die Solarhalle, die eher an ein Gewächshaus als an eine Schule erinnert, geschafft. Schade, aber an Gesprächsstoff mangelt es trotzdem nicht: Herausforderungen bei der Umsetzung von Inklusion, Lehrermangel, aber vor allem die Glaubensfrage G 8 oder G 9 sind heiß diskutierte Themen. Sein Enkel mache jetzt das Abitur nach zwölf Jahren, erzählt Heinz-August Klönne, der bezweifelt, dass alle Gymnasiasten damit so gut zurecht kommen. „Wie ist ihre Antwort darauf?“, fragt er die Landtagskandidaten. Die haben wie jede Partei eine andere Farbgebung: Wahlfreiheit zwischen dem Abi nach zwölf und 13 Jahren ist die Antwort der SPD, während CDU-Frau Britta Oellers hinter der Idee steht, an einem Gymnasium G 8, am anderen G 9 anzubieten, „um die Schulen zu entlasten“. Karsten Ludwig (Grüne) vertritt ein drittes Modell: Eine Differenzierung zwischen G 8 und G 9 in der Mittelstufe. Der Vorteil, so Ludwig: „Die Oberstufe umfasst wieder drei Schuljahre – für alle Schüler.“ Kritik kassiert er dafür von Benjamin Zander, der als Vertreter der Stadtschulpflegschaft gekommen ist: „Was Sie hier skizzieren, ist eine Gesamtschule für alle.“