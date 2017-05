Das spannendste Duell in NRW findet erst um 23.47 Uhr sein Ende. Winzen am Boden, Oellers feiert.

Krefeld. Benedikt Winzen soll die Zukunft der Krefelder SPD sein. Gerade 32 Jahre alt, ausgestattet mit der Verantwortung des Fraktionschefs einer Partei, die Entscheidungsmacht in Krefeld hat. Zum zweiten Mal für einen wichtigen Wahlkampf nominiert: 2013 im Bund zum Üben, 2017 als gesetzter Sieger. Am Sonntagabend bekommt die steile Kurve den ersten Knick. Es ist das spannendste und längste Duell um ein Direktmandat im ganzen Land. Und Winzen verliert es. Darauf hätte noch am Nachmittag niemand einen Pfifferling gesetzt. Dann sickern erste Wasserstandsmeldungen zum SPD-Debakel durch.

„Es ist extrem bitter, der knappe Abstand macht die Nacht noch härter.“

Benedikt Winzen, SPD-Kandidat

Es sind 64 Stimmen, die am Ende den Unterschied machen. Von 57 466 gültigen Stimmzetteln. Ähnlich lange haben sie nur am Niederrhein im Wahlkreis Wesel II und im Kreis Siegen-Wittgenstein gebangt, aber da ging es nicht um Köpfe, sondern um Zweitstimmen. Winzen, der selbst gern seinen politischen Ziehvater Uli Hahnen ins Gespräch bringt, eint seit Sonntag eine weitere Erfahrung mit dem mittlerweile verstorbenen, beliebten Krefelder Sozialdemokraten: Hahnen hatte seinerzeit nur knapp 200 Stimmen weniger gesammelt als Gregor Kathstede von der CDU. Und wurde nicht wie vielfach erwartet Oberbürgermeister der Stadt Krefeld.

Winzen hätte auf diese Erfahrung gern verzichtet. Am Tag danach ziehen Abend und Nacht wie ein Film am inneren Auge vorbei. „Das ist extrem bitter, der knappe Abstand macht die Niederlage noch härter.“ Aber Winzen gibt sich sehr gefasst. „Ich habe in der Nacht noch Britta Oellers gratuliert und bin dann nach Hause.“ Wo Ehefrau Christina das Drama vor dem PC erlebt hat, Töchterchen Hanna hatte gegen 21.30 Uhr endgültig keine Lust mehr auf Wahlparty.

Zu diesem Zeitpunkt war noch alles drin für Winzen. „Die erste Nervosität und die erste Enttäuschung bekommt man nach der ersten Hochrechnung in den Griff.“ Dann beginnt eine stundenlange Zitterparty, die immer wieder von längeren Pausen unterbrochen wird, weil irgendetwas mit der Auszählung nicht funktioniert. Die Nerven.

Während Winzen, unterstützt unter anderem von Genossin Ina Spanier-Oppermann und dem Rest seiner Familie, dem winzigen Vorsprung von Britta Oellers immer hinterherrennt, hat bei der CDU die Party begonnen. Marc Blondin ist überraschend deutlich durch, Oellers Ehemann ist mittlerweile eingetroffen, alle zittern gemeinsam, einige wollen das Bier nicht warm werden lassen. Oellers sagt: „Komisch, ich bin überhaupt nicht nervös.“