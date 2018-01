„Im Fokus“ – so lautete das Motto der Landesbestenehrung NRW 2017, die in diesem Jahr von der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer (IHK) Duisburg-Wesel-Kleve ausgerichtet wurde. Im Fokus standen 240 Auszubildende der 16 IHKs in NRW, die ihre Ausbildung im Prüfungsjahr 2016/2017 in rund 130 IHK-Berufen jeweils als Beste abgeschlossen hatten. Unter ihnen waren auch 15 junge Menschen aus dem IHK-Bezirk Mittlerer Niederrhein. Als Gäste kamen zu der Festveranstaltung außer den Jugendlichen auch deren Familien sowie Vertreter aus den Berufskollegs und Ausbildungsbetrieben.

Zu den 15 geehrten Absolventen vom Mittleren Niederrhein gehören: Lukas Willi Bingel (Chemikant, Lanxess Deutschland GmbH, Krefeld), Leon Maximilian Sczech aus Korschenbroich (Drogist, DM Drogerie Markt GmbH & Co. KG), Markus Peter Breuer (Elektroniker für Geräte und Systeme, Scheidt+Bachmann GmbH, Mönchengladbach), Anna Meuser (Kauffrau Groß- und Außenhandel, Toshiba Europe GmbH, Neuss), Kim Derenthal (Hotelfachfrau, Hotel „Elisenhof“, Mönchengladbach), Marie Gräber (Textillaborantin, Hochschule Niederrhein, Mönchengladbach), Franziska Wienands (Produktprüferin, Aunde Achter & Ebels GmbH, Mönchengladbach) sowie Andreas Muyres (Technischer Produktdesigner, Trützschler GmbH & Co. KG, Mönchengladbach) und Yannik Schäben (Tankwart, Viola Stöß Tankstellen GmbH, Kempen). Foto: Ekkehart Reinsch