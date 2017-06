Krefeld. Zwei Ladendiebe wurden am Dienstagnachmittag in einem Baumarkt in Dießem festgenommen. Die Beiden bewegten sich für eine Mitarbeiterin äußert verdächtig durch den Markt. Sie beobachtete wie einer der Männer einen Bolzenschneider in seinem Hosenbein versteckte. Mit ihrem Diebesgut gingen die Männer dann in den Außenbereich und versteckte das Werkzeug nahe des Zauns. Wie die Polizei vermutet, wollten die 38 und 40 Jahre alten Täter ihr Diebesgut nach Geschäftsschluss von dort entweden.

Die Masche war der Mitarbeiterin, die die beiden beobachtete, jedoch bekannt. Sie sprach beide an und alamierte die Polizei. Sie wurden von den Beamten vorläufig festgenommen. Beide sind polizeilich bekannt und erwartet nun ein Strafverfahren. red