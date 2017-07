Krefeld. Am Montagmittag gegen 13.40 Uhr fiel dem Ladendetektiv eines Geschäftes an der Rheinstraße ein Mann auf, der zunächst diverse Waren an sich nahm und dann alles unter einem Verkaufsregal versteckte. Schließlich verstaute der 36-jährige Dieb die gesammelte Beute in seinem Rucksack und wollte das Geschäft verlassen. Der Detektiv folgte ihn zum Ausgang und hielt den Mann fest. Der Dieb versuchte sich zwar loszureißen, konnte jedoch von dem Mitarbeiter und einem Kunden an der Flucht gehindert werden.

Die hinzugerufene Polizei nahm den Ladendieb, der bereits wegen ähnlicher Delikte polizeilich in Erscheinung getreten ist, vorläufig fest. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.