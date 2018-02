Leverkusen/Krefeld. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag von 22 bis 5 Uhr lässt die Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Krefeld auf der A1 in Fahrtrichtung Köln vor dem Autobahnkreuz Leverkusen eine "Schilderbrücke" demontieren.

In diesem Zeitraum steht dem Autofahrer laut Straßen.NRW nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Zur Demontage des "Riegels" wird die Autobahn für wenige Minuten gesperrt, um ihn mit einem Kran abheben zu können. Um den Autoverkehr so wenig wie möglich zu behindern, sind die Arbeiten in die Nacht gelegt worden. red