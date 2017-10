Die Krefelder Familienhilfe bietet verschiedene Kurse für Senioren in kleinen Gruppen bis maximal vier Personen an. Zur Auswahl stehen Smartphonekurse, Android und I-Phone, Tablet- und iPad-Kurse sowie PC-Kurse, Anfänger und Aufbau. Die Kurse finden in den Räumen der Krefelder Familienhilfe am Ostwall 85 statt. Wer sich für das Angebot interessiert, kann sich während der Woche von 9 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 786800 melden. Dort gibt es genaue Uhrzeiten, Orte und Informationen zu den einzelnen Kursen.