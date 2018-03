Raue: In den 60er Jahren war Krefeld ein Kunst-Mekka. Ich war oft dort. Paul Wember habe ich noch genau vor Augen. Das war ein ganz sensibler und kluger Mann. Er hätte niemals eine Arbeit inventarisiert, wenn er gewusst hätte, dass sie ihm beziehungsweise seinem Museum nicht zusteht. Er hat sofort mit den Nachforschungen zur Herkunft der Bilder begonnen.

Auch wenn der Fall in Deutschland verjährt ist, was sagen sie zu der Drohung, dass Schnabel in den USA klagt?

Raue: Das sehe ich gelassen. Auch in den USA gibt es den Einwand der Verwirkung, der greift, wenn ein Anspruchsteller nicht rechtzeitig nach Bekanntwerden eine Rückgabe fordert. Dass die Bilder in Krefeld sind, ist nun schon etwa 70 Jahre bekannt. Außerdem müsste er für eine Klage in den USA viel Geld in die Hand nehmen. Er macht einen wahnsinnigen Lärm anstatt einfach in Deutschland zu klagen. Er kann ja klagen. Er weiß wohl, dass er juristisch nichts in der Hand hat und die Klage keinen Erfolg haben kann.

Teilen Sie seine Einschätzung, dass die acht Bilder zusammen einen dreistelligen Millionenwert haben?

Raue: Das halte ich für übertrieben.

Was ist mit den anderen vier Bildern, die nicht mehr im Museum sind?

Raue: Für die gilt dasselbe. Auch Herausgabeansprüche hinsichtlich der getauschten Arbeiten sind verjährt.

Hätte sich die Stadt in der Debatte anders verhalten müssen?

Raue: Ich finde, die Stadt hat das toll gemacht. Sie hat nicht emotional reagiert und klar gesagt, dass sie die Werke nicht herrausgeben wird, weil die Ansprüche verjährt sind. Dennoch hat die Stadt einen weiteren Provenienzauftrag (dt: Herkunftsforschung, Anmerkung der Redaktion) erteilt in der Hoffnung, dass die Herkunft der Bilder geklärt werden kann. Gleichgültig, was die Recherche bringt, bleibt es dabei, dass alle Ansprüche verjährt sind.

Sie beziehen sich immer wieder auf den Leihvertrag, die Stadt geht davon aus, dass die Werke von Mondrian geschenkt wurden. Wie passt das zusammen?

Raue: Mondrian hat viel verschenkt, aber auch wir können eine Schenkung weder durch Mondrian noch durch den früheren Museumsdirektor Max Creutz beweisen. Gäbe es eine solche Schenkung, hätte es niemals Herausgabeansprüche gegeben.

Wie sehen Ihre weiteren Schritte aus?

Raue: Es gibt momentan keinen Handlungsbedarf. Es bleibt abzuwarten, wie Herr Schnabel beziehungsweise dessen uns bis heute unbekannten Auftraggeber reagieren.

Haben Sie die Expert Opinion gelesen?

Raue: Ja, ich finde sie in ihrer Polemik fast schon peinlich, konkrete Hinweise, die eine andere rechtliche Beurteilung nach sich ziehen, fehlen.

Was sagen Sie dazu, dass die Stadt die Bilder in dieser Debatte zeigen will?

Raue: Eine gute Idee, die Stadt hat nichts zu verstecken. Wir wollen die Bilder ja auch alle gerne sehen.