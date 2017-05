Krefeld. Um den Stadtwaldweiher stehen Hunderte von Menschen, alle schauen gebannt auf das Wasser. Es ist Mittwochabend, 22 Uhr, der Wald ist dunkel, der Vollmond steht über dem Stadtwaldhaus – eine traumhafte Kulisse für die Aufführung „Wahrscheinlich Wintermond“ von Tanz NRW. Tänzer Andreas Simon beginnt langsam die Lichter am Steg anzuschalten, bevor er in einer Bewegung verharrend beginnt die Choreographie von Sabine Seume zu tanzen. Während die Performance den Fachmann für zeitgenössichen Tanz vielleicht erreicht, schafft es das Programm nicht, die Besucher zu begeistern. Schnell leert es sich rund um den Weiher wieder. Was allerdings bleibt, ist die Faszination der Idee, mitten in der Nacht ohne Musik auf einem See im Wald zu tanzen. for/Foto: DJ