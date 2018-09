Eben diese Motive wolle er mit den Bildern aufgreifen, die bereits von der IG Metall für eine Veranstaltung angefragt worden waren, erzählt Joerges. Während dies vorrangig die politische Sphäre der Farbe einfängt, konzentriert sich der Krefelder Künstler Scharlih Bo vorrangig auf den Einsatz von Rot als Signalfarbe. Ein Motiv, dass auch Joerges subtil aufgreift. Neben einem großen, konventionellen Gemälde lässt sich ein kleines Stoppschild mit arabischem Schriftzug erkennen. Ein Erinnerungsstück von Joerges aus Marrakesch, die in Anlehnung an die Farbe ihrer Stadtmauern auch als die „rote Stadt“ bezeichnet wird.

Die Ausstellung „Rot“ ist vorrangig unter der Ägide des Krefelder Künstlers Frank Joerges entstanden, der unter den von Ulrike Oppel gesammelten Werken eine kleine Serie zusammenstellte. Ziel sei es gewesen, das gesamte Spektrum der Farbe Rot zu erfassen, so Joerges. Dies beginnt mit dem Eigenbeitrag Joerges zur Ausstellung. Drei rote Tafeln, auf denen Impressionen einer typischen Fabrik aus der Epoche der Industrialisierung zu sehen sind. Kombiniert werden sie mit drei Zitaten von Karl Marx. „Rot kann auch eine politische Aussage treffen“, erklärt Joerges. Besonders im Kontext der sozialdemokratischen und sozialistischen Bewegungen repräsentierte die Farbe regelmäßig das Revolutionäre, auch die Vorstellung einer gesellschaftlichen Utopie.

Keinen halben Kilometer trennt die unscheinbare Gasse am Westwall, in der sich das Atelier der Kunstinitiative 35Blumen befindet und das Krefelder Kaiser-Wilhelm-Museum. Trotz des erheblichen Größenunterschiedes wird in der ehemaligen Schmiede, die man vor wenigen Monaten zum Ausstellungsort umfunktionierte, ebenso wertvolle Kunst gezeigt.

Krefeld. „Rot ist die Liebe. Rot ist das Blut. Rot ist der Teufel, in seiner Wut.“ Diese Worte thronen über den ausgestellten Werken im Atelier des Krefelder Kunstvereins 35Blumen. Vom 17. bis zum 29. August hat der Kunstverein diverse Werke vorgestellt, die sich alle um die Farbe Rot und ihren Facettenreichtum drehen. Die Ausstellung ist ein Lob an jene Couleur, die so viele verschiedene Interpretationen inkludiert, wie keine andere.

Ein Lob an die Farbe, die so viel Interpretation zu lässt: Der Künstler Frank Joerges hat die Ausstellung „Rot“ kuratiert. Foto: Lothar Strücken

Liebe, Lust und Leidenschaft: In der Gruppenausstellung des Vereins 35Blumen am Westwall hat sich alles um eine Grundfarbe gedreht. Was die Idee dahinter ist, erklären die Verantwortlichen.

Zudem ist auch ein Werk des kurz zuvor verstorbenen japanischen Künstlers Yoshi Kakedo zu sehen, in dessen Stil man die asiatische Ästhetik entdecken könne, sagt Joerges. Divergierende rote Punkte, die stetig kleiner und blasser werden, verlaufen letztlich in einem kalten Blauton. Durch ein Porträt zweier Menschen und einem Bild, auf dem dutzende Tulpen in unzähligen Rottönen abgebildet sind, wird mit der Liebe eine weitere populäre Assoziation mit der Farbe Rot aufgegriffen.

Die bei 35Blumen ausgestellten Werke können in Teilen auch erworben werden, der Erlös gehe allerdings zu 100 Prozent an die Kunstschaffenden. „In der Gesellschaft wird die Arbeit der Künstler finanziell zu selten gewürdigt“, erklärt Oppel die Hintergründe dieser Entscheidung. Dabei erfülle Kunst eine gesellschaftlich eminent wichtige Aufgabe und könne für sie nie gesondert von der gesellschaftlichen Situation gesehen werden, in der sie entsteht.

Konkret interessiere sie, wie gesellschaftlicher Zusammenhalt funktioniert, was sich ebenso auf die Arbeit in der Kunst übertragen lässt. Verschiedene Altersgruppen oder auch Kulturen sollen durch die Ausstellungen zueinanderfinden. Im Rahmen der Hängung „Rot“ sind die Werke von Madeleine Strindberg, die bereits als Dozentin fungierte und in der Londoner Kunstszene aktiv war, neben Gemälden von anonymen Künstlern zu sehen. Das revolutionäre, politische Rot hängt unmittelbar neben dem Rot der Liebe, dem roten Buchrücken von Eugen Roths „Ein Mensch“ und einem Stoppschild aus der „roten Stadt“ Marrakesch.

Eine gelungene Ausstellung, in der gänzlich unterschiedliche Motive durch eine Farbe in direkte Verbindung gesetzt und letztlich in ihrer Verschiedenheit vereint worden sind.