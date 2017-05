Anzeige

Brand bei der Polizei

In der Hansawache in Krefeld ist am Montagmorgen im Keller ein Feuer ausgebrochen. Ein Kessel fing bei Schweißarbeiten Feuer. Für die Löscharbeiten wurde die Hansastraße ab der Philadelphiastraße in Richtung Hauptbahnhof gesperrt. mehr