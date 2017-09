Am 23. September 1917 wurde einer der besten Jagdflieger der deutschen Armee in Belgien abgeschossen. An den Krefelder erinnert in seiner Heimatstadt heute noch eine Straße, sein Geburtshaus an der Blumentalstraße wurde im 2. Weltkrieg zerstört.

Werner Voß wurde am 13. April 1897 in Krefeld geboren. Mit Kriegsausbruch trat er mit 17 Jahren freiwillig in Krefeld in das 2. Westfälische Husaren-Regiment Nr. 11 ein. Dieses Husaren-Regiment war auch unter dem Spitznamen „Krefelder Tanzhusaren“ in ganz Deutschland bekannt. Wie sein späterer Freund Manfred von Richthofen, der zu Beginn des Krieges als Ulan auch in einer berittenen Einheit diente, erkannte er sehr schnell, dass die Kavallerie in einem modernen Krieg keine Zukunft hat. Aus diesem Grund meldete sich Werner Voß zur Fliegertruppe und traf am Samstag den 6. März 1915 bei der Flieger-Ersatz-Abteilung 7 (FEA 7) auf der Fliegerstation Butzweilerhof in Köln ein.

Drei Monate später wurde der junge Manfred von Richthofen dort zum Luftbeobachter ausgebildet. Im November wurde Werner Voß zu der berühmten Jasta 2 (Jagdstaffel 2) versetzt. Zu dieser Zeit war die Jasta 2 die beste Fliegerstaffel des Deutschen Reichs mit den Fliegerassen Manfred von Richthofen, Carl Bolle, Erwin Böhme und Max von Müller. In dieser Zeit bildete sich eine Freundschaft mit dem Jagdflieger Manfred von Richthofen – der unter dem Namen „der rote Baron“ schon bekannt geworden war. Später lernte von Richthofen auch die Familie Voß kennen. Werner Voß legte Wert auf korrekte und ordentliche Kleidung. So trug er gerne ein Seidenhemd unter seinem Overall. Er scherzte gerne, dass er, falls er gefangen genommen wird, gegenüber den Damen in Paris einen guten Auftritt haben möchte.

Im Februar 1917 lehrte Werner Voß für einen Monat als Fluglehrer auf dem Butzweilerhof. Warum er an die Front zurückkehrte, ist leider nicht bekannt. Während seiner Freizeit liebte er es, mit seinen beiden Monteuren Karl Timms und Christian Rueser in einem Monteursoverall an seinem Motorrad herumzuschrauben. Dadurch konnte er auch technische Änderung an seinen Flugzeugen selbstständig durchführen.

„ Seine Flugfertigkeit war wundervoll und sein Mut erstaunlich. Nach meiner festen Überzeugung ist er der tapferste deutsche Flieger, den ich je den Vorzug hatte, kämpfen zu sehen.“

Leutnant James McCudden, britischer Flieger

Voß war ja nicht nur ein sehr guter Pilot, sondern interessierte sich auch für die Technik, weshalb er als technischer Berater wertvolle Informationen liefern konnte. Dieses nutzte die Bickendorfer Firma „Flugmaschinen Rex“ (Frohnhofstr.103-107, heute Firma Siemens) um für Werner Voß einen eigenen Flugzeugtypen – die D 17 – zu konstruieren. Am 29. Mai 1917 besuchte er zum letzten Mal seine alte Flugschule Butzweilerhof und trug sich mit „29. 5. 17 Werner Voß (Brüderchen)“ in das Gästebuch der Fliegerstation Butzweilerhof ein. Kurz danach kehrte er wieder an die Front zurück.