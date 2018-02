Die Premiere von „Orpheus und Eurydike“ im Krefelder Stadttheater überzeugt das Publikum in jeder Beziehung.

Der Verlust eines geliebten Menschen ist eine Erfahrung, die wohl jeder im Lauf seines Lebens machen muss. Eng damit verknüpft ist die Sehnsucht, den verstorbenen Menschen wieder ins Leben zurückzuholen. Dass ist auch Thema des Mythos von „Orpheus und Eurydike“, der von der Antike bis heute immer wieder künstlerisch bearbeitet wurde. Eine der populärsten Versionen schuf Christoph Willibald Gluck mit seiner 1762 uraufgeführten Oper „Orpheus und Eurydike“.

Darin steht vor allem die menschliche Tragik des Stoffes im Mittelpunkt. Sein Librettist Ranieri de’ Calzabigi benutzte als Vorlage die Orpheus-Dichtung aus Ovids „Metamorphosen“. Mit einer Passage daraus beginnt auch der Opernabend im Krefelder Theater. Noch bevor die erste Note erklingt, hört man vom Band die klare, angenehme Stimme von Schauspielerin Rosemarie Weber, die in das Geschehen hineinführt. Klarheit ist auch das Leitmotiv der Inszenierung von Jakob Peters-Messer, der sich damit auf die aufklärerischen Ideen des 18. Jahrhunderts bezieht.

Denn Gluck ging mit seiner Version neue Wege. Anstelle der Barockoper mit ihrer Aneinanderreihung von Musiknummern setzte er auf ein musikalisch und inhaltlich zusammenhängendes Werk, in dessen Mittelpunkt menschliche Gefühle stehen. Leben und Tod, Licht und Schatten sind die Pole, um die diese Oper kreist. Die entsprechenden Farben sind Weiß und Schwarz, die die gesamte Optik des Abends kennzeichnen (Bühne und Kostüme Markus Meyer). Ein großer weißer Raum, mit schwarzen Türen, einem Kristalllüster, der von schwarzem Stuck eingefasst ist, und eine große Fensterfront bilden durch alle drei Akte hindurch einen eleganten, aber auch ein wenig unterkühlt wirkenden Schauplatz.

Mit wenigen Elementen verwandelt sich dieser Raum von der Welt des Künstlers Orpheus in eine düster-bedrohliche Unterwelt, ein von Licht durchflutetes Elysium und wieder zurück in die Realität. Mit der detaillierten Darstellung des Begräbnisses von Eurydike schlägt das erste Bild besonders düstere Töne an. Eine besondere Rolle spielt von Beginn an Amor, der hier nicht nur als fröhlicher Liebesgott, sondern auch als Verkörperung des Todes gezeichnet ist. Seine leuchtend roten Handschuhe sind im strengen Schwarzweiß der einzige Farbfleck, eine Gesichtshälfte ist als Totenkopf geschminkt.

Amor übermittelt nicht nur die entscheidenden Botschaften der Götter an Orpheus, er ist auch der stille Beobachter, der an entscheidenden Stellen in die Handlung eingreift. Mit ihrem klangschönen Sopran und großer Bühnenpräsenz meistert Panagiota Sofroniadou diese Aufgabe sehr souverän. Dass sie Mitglied im Opernstudio und damit noch ganz am Beginn ihrer Bühnenlaufbahn steht, merkt man der jungen Sängerin nicht an. Im Wesentlichen auf eine große Szene beschränkt ist die Rolle der Eurydike. Bei der Rückkehr aus der Unterwelt kommt es zur großen Auseinandersetzung mit Orpheus.