Krefeld. Über so viel Freude am Theaterspiel in Krefelder Schulen freuen sich Michael Grosse, Intendant des Theaters Krefeld-Mönchengladbach,und Michael Jezierny, Leiter des Kresch-Theaters. Gemeinsam veranstalten sie alle zwei Jahre das Schultheater-Festival „Staunzeit“; Ende Juni geht der Vorhang auf für die „Staunzeit Drei 2017“. Über die Anzahl der Schulen, die sich für die diesjährige Veranstaltung beworben hat, freut sich Jezierny, denn es waren mit den acht Schulen genau so viele, dass man sie alle in ein Wochenprogramm aufnehmen konnte und niemandem absagen musste.

Als besonderen Abschluss des Theater-Schul-Festivals haben sich die kleinen und großen Theatermacher das Stück „Rache“ vorgenommen, ein Improvisationstheater, das alle Aufführungen des Festivals zusammenfasst.

Das Programm vom 26. bis

zum 30. Juni ist abwechslungsreich

Hier ist das Programm der Staunzeit Drei 2017: Am 26. Juni um 10.30 Uhr „Wir Laleburger – Wie Narretei und Torheit in die Welt kamen“ (Bismarck-Grundschule); am selben Tag um 19 Uhr, „Der Diener zweier Herren“, (Fichte-Gymnasium); am 27. Juni um 18 Uhr „Woanders – Wohin – Da sein“ (Realschule Oppum); am selben Tag um 19 Uhr „Der Sekt knallt, Oma ist alt“ (Gymnasium Marienschule); am 28. Juni um 11 Uhr „Die Heilung des Gelähmten“ (Kath. Grundschule an der Burg); am selben Tag um 17 Uhr „Schneewittchen – Märchenland im Handyfieber“ (Realschule Horkesgath); 29. Juni um 17 Uhr „Alice und das Wunderland sowie Willkommen in der Hölle“ (Kurt-Tucholsky-Gesamtschule); am selben Tag um 19 Uhr „Abgestürzt - Herr der Fliegen“ (Gymnasium Horkesgath); am 30. Juni um 11 Uhr „Showtime auf der Alida Dulst“ (Theatergruppe Rasanti), um 15 Uhr „Boomen, Schwingen, Krachen, Trommeln, Schweben, Tanzen“ (Kurt-Tucholsky-Gesamtschule), am selben Tag um 19 Uhr „Rache“ (Kurt-Tucholsky-Gesamtschule).

Alle Vorstellungen sind öffentlich und finden auf der Studiobühne 1 oder 2 in der Fabrik Heeder an der Virchowstraße 130 statt. Die Vorstellungen am Vormittag sind frei, der Eintritt zu den Nachmittag- und Abendaufführungen kostet jeweils vier Euro.

Karten sind ausschließlich über das Kresch-Theater erhältlich. Zu bestellen per Telefon 86 26 26 oder per Mail.

www.kresch@krefeld.de