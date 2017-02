„Königlich“ lautet das Motto des Theaterballs. Für herrschaftliche Auftritte sorgen etwa der „König von Deutschland“ und „Killer-Queens“.

Wer schon immer mal eine Ballkönigin sein wollte, hat beim nächsten Theaterball Gelegenheit dazu. „Königlich!“ lautet das Motto des gesellschaftlichen Ereignisses, das am 11. März im Stadttheater und in der angrenzenden Mediothek stattfindet. „Es ist der 17. Ball und der sechste in dieser Neufassung“, sagt Generalintendant Michael Grosse.

Erstmals soll auf dem Ball auch ein DJ für Stimmung

Auf beide Orte verteilt sich auch das Programm. So gibt es im Theater ab 19 Uhr die große Balleröffnung auf der Bühne, ein Programm im Glasfoyer und die traditionelle Mitternachtsshow. „Damit jeder einen Platz bekommt, findet sie wieder zweimal statt“, erklärt Grosse. In der Mediothek beginnt der Ball eine Stunde später, um 20 Uhr, dort gibt es in den Tanzpausen ein vom Schauspiel gestaltetes Programm. Neben der bewährten Band Petrocelli wird dort erstmals zusätzlich ein DJ für Stimmung sorgen.

Die Umsetzung des Mottos hat den Theaterleuten keine Schwierigkeiten bereitet. „Man wird auf der Bühne schnell fündig“, sagt Operndirektor Andreas Wendholz. Bei der Eröffnung wird das Opernensemble Melodien von Gaetano Donizetti bis Johann Strauß darbieten. Auch der Song „Shall we dance“ aus dem Musical-Klassiker „The King and I“ gehört dazu. Nach einer Pause im vergangenen Jahr ist das Ballett mit einer Tanzeinlage wieder dabei. Traditionell spielen danach die Niederrheinischen Sinfoniker für die Ballgäste eine Walzerfolge. Auch hier hat man bei der Auswahl das Motto aufgegriffen. Neben dem populären „Kaiserwalzer“ wird auch Franz Lehárs Komposition „Gold und Silber“ erklingen.

Im Glasfoyer werden sechs Sängerinnen und Sänger die Gäste mit „a capella“ gesungenen Songs unterhalten. „Vorbild sind die King Singers, bei uns sind es Kings und Queens“, erklärt Dramaturgin Ulrike Aistleitner. Ein anderer König der Musik steht in der Mitternachtsshow im Mittelpunkt. „Wir haben derzeit den König von Deutschland zu Gast“, sagt Dramaturg Martin Vöhringer. Als Rio Reiser wird Adrian Linke vermutlich den Saal zum Toben bringen.

Seine Kolleginnen Esther Keil, Denise Matthey und Helen Wendt verwandeln sich in „Killer-Queens“. In der Maske berühmter Königinnen lassen sie Musik der Kultband „Queen“ wieder aufleben. Die Musik soll dafür auf Barock getrimmt werden, wozu sogar ein verstärktes Cembalo zum Einsatz kommen wird.

Neben dem umfangreichen Programm und dem Tanzangebot gibt es auch wieder ein kulinarisches Angebot. Wer Karten der ersten Preiskategorie (77 Euro) hat, kann das Theaterball-Buffet mit Hummercremesüppchen und Hirschragout genießen.

Für die Inhaber der Flanierkarten (33 Euro) gibt es ab 23 Uhr Mitternachtshäppchen. Auf der Speisekarte stehen passend Königin-Pastetchen. Zu einer Ballnacht gehört die entsprechend stilvolle Kleidung, allerdings ist sie kein Zwang. Doch da sich jedes Mal einige Ballbesucher speziell vom Motto inspirieren lassen, könnte es diesmal besonders glitzernde Roben geben.