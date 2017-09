Die amerikanische Synth-Rock-New-Wave-Band The Crüxshadows kommt am Dienstag, 19. September, in die Kulturfabrik an der Dießemer Straße 13. Unter anderem wird sie ab 20 Uhr ihr neues Album „Astromythology“ präsentieren. Einlass ist um 19 Uhr. Der Eintritt kostet 22 Euro.