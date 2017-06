Wie zeitgenössischer Tanz mit Hip Hop zusammenpasst, erklärt der Krefelder Tänzer Andreas Simon.

Krefeld. Choreograph Andreas Simon bietet gemeinsam mit dem Hip-Hop-Tänzer Joao Kanga am 23. und 24. Juni einen Workshop zum Thema „Hip Hop trifft zeitgenössischen Tanz“ an. Die WZ hat mit Simon im Vorfeld gesprochen.

Herr Simon, das Kulturbüro der Stadt Krefeld bietet mit dem Format First Steps jungen Choreographen eine künstlerische Plattform für zeitgenössischen Tanz. Wie passt Hip Hop da rein?

Andreas Simon: Ich finde, es ist ganz wichtig zu zeigen, dass Kunst nicht nur in einer fertigen Performance, sondern auch während eines Arbeitsprozesses entstehen kann. Daher ist unser Workshop eine wertvolle Ergänzung in diesem Festival.

Welche Motivation gab es zu diesem ungewöhnlichen Workshop?

Simon: Tanz ist eine dynamische Sache. Das Kulturbüro der Stadt Krefeld ist interessiert, Vernetzungen zwischen verschiedenen Kunstformen zu schaffen und Stile, die sonst nur parallel laufen, zusammenzuführen und zu sehen, wo es gewisse Schnittpunkte geben kann. Daher ist es spannend, das eigene Spektrum zu erweitern und zu fragen: Was ist alles Tanz?

Wo liegen denn die Unterschiede zwischen Hip Hop und zeitgenössischem Tanz?

Simon: Der Hip Hop ist eher ein Selbstfindungstanz. Da geht es um den Ausdruck eigener Emotionen. Im Freestyle werden bestimmte Bewegungen frei kombiniert und in sogenannten Battles, also Wettbewerben ausgetragen. Im zeitgenössischen Tanz kennen wir dagegen keinen Wettbewerb, da mehrere Dinge nebeneinander stehen dürfen. Statt Freestyle benutzen wir hier den Begriff der Improvisation. Dabei können völlig neue Bewegungsformen gefunden werden, die manchmal auch widersprüchlich in einen gemeinsamen Rahmen gefasst werden und zu einem Ganzen agieren. So können wir mit diesem Workshop auch zeigen, wie viel parallel auf der Bühne stehen darf als buntes Abbild unserer Gesellschaft und wie man von bloßer Unterhaltung zu Tanz gelangt.

In Ihrem Workshop wollen Sie diese beiden Tanzformen zusammenführen?

Simon: Ja, wir werden zunächst eine Hip-Hop-Choreographie erlernen und daraus dann ein zeitgenössisches Stück entwickeln. Am zweiten Tag machen wir das Gleiche umgekehrt.

Sie arbeiten hauptsächlich mit Kindern und Jugendlichen, produzieren sogar abendfüllende Stücke. Was ist Ihre Inspiration dabei?