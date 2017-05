Andreas Simon zeigt seine Performance "Wahrscheinlich Wintermond" ab 22 Uhr auf einem schwimmenden Steg auf dem Wasser.

Krefeld. Das landesweite biennale Festival „Tanz NRW“ zeigt bis 14. Mai in acht Städten eine Auswahl aktueller Tanzproduktionen von über 20 Kompanien aus Nordrhein-Westfalen. Seit der Gründung des Festivals vor zwölf Jahren beteiligt sich auch das Kulturbüro der Stadt Krefeld mit dem Spielort Heeder an der Veranstaltung. Neben den internationalen Fachbesuchern soll durch das Festival die nordrhein-westfälische Tanzlandschaft einem breiten Publikum präsentiert werden.

Die Krefelder Besucher erwartet mit dem Special „Wahrscheinlich Wintermond“ eine außergewöhnliche und beeindruckende Performance auf dem Stadtwaldweiher.

Nach einer Choreografie von Sabine Seume tanzt Andreas Simon im Licht des Mondes auf einem Ponton – also einem schwimmenden Steg – im Weiher des Stadtwalds. Die Zuschauer können ab 22 Uhr am heutigen Mittwoch von der Wiese am Stadtwaldhaus und dem übrigen angrenzenden Ufer die Open-Air-Tanzdarbietung kostenfrei verfolgen.

Karten für die übrigen Veranstaltungen gibt es zum Preis von 13, ermäßigt 7,50 Euro. Sie können im Kulturbüro der Stadt, Friedrich-Ebert-Straße 42, zu den Geschäftszeiten erworben werden.

tanz-nrw-17.de