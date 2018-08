Die lebendige Dinosaurier-Show beamt den Stadtwald zurück in die Urzeit.

Eine Dinosaurier-Show verwandelt am Freitag, 24. August, ab 17 Uhr das Gelände an der Rennbahn in Jurassic Park. Für die ganz kleinen Besucher gibt es noch eine Dino-Hüpfburg. Der Eintritt in den Biergarten ist für alle Besucher ab 17 Uhr kostenlos. Abends wird der Film „Jurassic World: Das gefallene Königreich“ gezeigt. Dieser ist bereits ausverkauft.

Ur-Echsen sollen dort mithilfe elektronischer High-Tech vor den Augen des Publikums zum Leben erwachen. Computergesteuerte, lebensecht anmutende Dino-Figuren und menschliche Darsteller in bis zu 40 Kilo schweren Verkleidungen vermitteln anschaulich und um Wortsinne lebendig 240 Jahre Dinosaurier-Geschichte auf der Erde.

Sergio Neigert steckt hinter der Show zur Idee

Entwickelt hat die Idee zur Show Sergio Neigert. Er ist seit sieben Jahren selbstständiger Schausteller. TV-Sender haben bereits über seine größte Spinnen- und Insektenshow Deutschlands berichtet. „Als Kind habe ich mich brennend für Spinnen, Insekten und eben auch für Dinosaurier interessiert. Heute möchte ich diese Welten für Kinder und Erwachsene erlebbar machen. Meine Shows bieten nicht nur Unterhaltung. Sie sind auch lehrreich und vermitteln interessantes Wissen über das Leben auf unserer Erde und seine Geschichte“, sagt Neigert.