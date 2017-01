Der TC Seidenstadt Krefeld bietet am 28. Januar verschiedene Workshops mit dem berühmten Showtanz-Talent Michele Cantanna aus Bremen an.

Krefeld. Wer sich 2015 die Fernsehsendung „Got to Dance“ angeschaut hat, dem wird sicherlich der sympathische Italiener Michele Cantanna in Erinnerung geblieben sein, der vor allem für eines bekannt war: seine Tanz-Darbietungen auf High Heels. Mit seinem außergewöhnlichen Können kam Cantanna bis ins Finale der Castingshow.

Der Tänzer machte sich aber nicht nur durchs Fernsehen einen Namen. In der deutschsprachigen Tanzszene ist er spätestens nach seinem Umzug nach Deutschland vor drei Jahren, kein Unbekannter. Darüber hinaus wurde er im vergangenen Jahr mit seiner Tanzpartnerin Maria Richter Vizeweltmeister im Showtanz. Dort kam er auch zu seinem Spitznamen „Super Mario“, da er zusammen mit Richter die Kür „Super Mario“ tanzte. Zudem unterrichtet er in der Bremer Tanzarena.

Von Latein über Standard bis hin zu Ballett

Seine Leidenschaft zum Tanzen hat der gebürtige Italiener bereits früh entdeckt: „Meine Mutter ist Tanzlehrerin gewesen und ich bin dann direkt da reingewachsen“, erzählt Cantanna. Da seine Mutter vor allem Latein und Standard unterrichtete, lernte Cantanna diese Tanzrichtungen auch als Erstes. Für den tanzbegeisterten Italiener war das aber noch lange nicht genug: „Ich habe auch sechs Jahre Ballett getanzt, damit ich verschiedene Tanzrichtungen kennenlerne“, sagt er. Vor drei Jahren ist er dann auf Nachfrage eines Bekannten nach Deutschland gezogen: „Der Gründer der Tanzarena in Bremen, Roberto Albanese, hat mich damals gefragt, ob ich nicht nach Bremen kommen will. Er hat mir gesagt, dass ich mit meinem Talent hier mehr erreichen kann.“

So ging es für Cantanna nach Bremen. Der Anfang war gar nicht so einfach für den Tänzer, der kaum Deutsch konnte: „Ich musste erst mal anderthalb Jahre einen Deutschkurs besuchen, um die Sprache zu lernen“, so der Tänzer. „Wenn man in einer Bar arbeitet, ist es nicht so schlimm, wenn man die Sprache nicht beherrscht. Wenn ich aber unterrichten soll und nicht erklären kann, was ich von den Schülern will, ist das schwierig.“

Mittlerweile kann Cantanna sich mehr als gut verständigen und fühlt sich wohl mit dem, was er tut: „Entweder ich stehe auf der Bühne oder einer meiner Schüler“, sagt er. Besonders perfektioniert hat er seine Tanzdarbietungen auf High Heels: „Auf normalen Schuhen zu tanzen ist für viele schon schwierig, auf High Heels ist es aber noch eine ganz andere Sache.“

Im Moment trainiert Cantanna mit seiner Partnerin für die Weltmeisterschaft: „Im letzten Jahr hatten wir nur vier Wochen für die Vorbereitungen, das ist schon sehr wenig“, gesteht der Tänzer. „In diesem Jahr wollen wir uns ein halbes Jahr Zeit nehmen, um uns noch besser vorzubereiten.“

In der Zwischenzeit gibt Cantanna natürlich weiter Unterricht und kommt extra für mehrere Workshops, die der TC Seidenstadt organisiert hat, am 28. Januar nach Krefeld. Für die Kurse brauchen die Teilnehmer nicht viel Vorerfahrung, wie der Tanzlehrer erklärt: „Im Endeffekt müssen sie einfach Spaß haben und offen sein, etwas zu lernen“, sagt Cantanna, der abschließend noch hinzufügt: „In den Workshops sollen die Teilnehmer einfach einen ersten Eindruck in eine neue Tanzrichtung bekommen.“