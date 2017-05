Der Spielplan für das Konzertjahr 2017/2018 der Niederrheinischen Sinfoniker verspricht eine Dynamik aus Bewährtem und Wagnissen.

Krefeld. „Wir sind in Bewegung, haben viel Swing in uns!“ Mit diesen Worten eröffnete Generalmusikdirektor Mihkel Kütson die Vorstellung der neuen Konzertsaison 2017/18 der Niederrheinischen Sinfoniker. Diese Bewegung, das Pulsieren von Musik, die Emotion beim Musizieren und Musikhören sollen auch die neuen Fotos der Sinfoniker und ihres Dirigenten widerspiegeln, die im Konzertjahresheft abgebildet sind: Die Bewegung der Musiker beim Spielen wurde ähnlich vielen Momentaufnahmen übereinander festgehalten, woraus Reflexionen der Instrumente und Effekte resultieren.

Mihkel Kütson freut sich über die Besetzung der Sinfoniekonzerte

In den Sinfoniekonzerten hält Kütson an seiner bewährten Linie fest, dass das Publikum in den Konzerten sowohl sehr bekannte Kompositionen hört als auch immer die Möglichkeit hat, bislang unbekannte Werke für sich zu entdecken. „Mein Ziel war es, eine hochwertige Mischung aus bekannten Werken und neuen, entdeckenswerten Stücken zusammenzustellen“, sagt der Estländer, der nun seit 2012 beim Theater Krefeld und Mönchengladbach beschäftigt ist.

Am meisten freue sich Kütson über die Besetzung seiner Konzerte. Schon beim ersten Sinfoniekonzert hat er die ausdrucksstarke Pianistin Olga Scheps zu Gast, mit Nils Mönkemeyer holt er sich im Oktober einen der besten Bratschisten ins Haus. Aysa Fateyeva, die 27-jährige und international ausgezeichnete Saxophonistin beehrt die Sinfoniker vom Niederrhein beim dritten Sinfoniekonzert im Dezember. Und Elina Vähälä begeisterte das Publikum schon im letzten Jahr an der Violine. „Sie hat uns so beeindruckt, dass ich direkt eine Wiedereinladung aussprechen musste, bevor dieses Talent gar nicht mehr zu kriegen ist“, sagt Kütson. Diese Liste lässt sich fortführen.

Brahms, Tschaikowsky, Beethoven und Strauss sind natürlich auf dem Spielplan vertreten, aber der Direktor hat auch ein Herz für Exoten. So erwarten die Zuschauer 2017/2018 auch Stücke vom Isländer Jón Leifs oder dem Italiener Nino Rota, der eigentlich eher für seine Filmmusik zu „Der Pate“ bekannt ist, als für seine Konzertmusik.

Auch bei den Chor- und Sonderkonzerten setzen die Sinfoniker aufs Ausprobieren. „Gospel goes Classic“ lädt im März zu einer Fusion von englischsprachigem Lobgesang und klassischer Musik ein. Die Krefelder und Gladbacher Chöre „Family of Hope“ und „Family of Peace Gospel Singers“ werden unter der Leitung von Gabriel Vealle performen.

Alle Infos INFORMATIONEN Nähere Informationen über die Konzertspielzeit 2017/2018 gibt es unter Telefon KR 80 51 25. Jahresheft Das neue Konzertjahresheft liegt an den Theaterkassen aus sowie in Kürze auch an den bekannten Auslagestellen. Zudem steht es auf der Homepage der Niederrheinischen Sinfoniker zum Download bereit. theater-kr-mg.de

„Trompicosax“ heißt das Sonderkonzert im Mai – eine jazzige Komposition von Georg Ruppert mit Swing-, Blues- und Lateineinflüssen erwartet hier den Zuschauer.