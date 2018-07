Ulrike Aistleitner ist Dramaturgin und tut alles dafür, dass die Stücke beim Publikum so ankommen, wie sie sollen.

Ulrike Aistleitner liebt die Freiräume in ihrem Job. Sie ist Dramaturgin für Musiktheater und prägt mit ihrer Arbeit das künstlerische Profil des Hauses in Krefeld und Mönchengladbach. Aistleitner versteht sich vor allem als Beraterin, die dem Regisseurteam und den Schauspielern dabei hilft, das richtige Setting für ein Stück zu finden. „Mir ist es wichtig, dass die Inhalte stimmig sind und dass ich und meine Kollegen gleichzeitig große künstlerische Freiheit genießen.“

WZ-Serie

Seltene Berufe

Mit Beginn der szenischen Proben beginnt auch die konkrete Arbeit der Dramaturgin. Dabei hat sie die Rolle einer kritischen Beobachterin inne. „Meine Aufgabe als Dramaturgin ist es quasi, die erste Zuschauerin zu sein.“ Wie wirkt das Stück? Wie logisch ist die Inszenierung? Gibt es etwas, was komisch ist? Was könnte man für das Erlebnis des Zuschauers noch am Stück verbessern? Das sind Fragen, die Aistleitner sich während der Proben oft stellt.

Dramaturgin hat den Blick von außen auf das szenische Spiel

Was ihr auffällt, bespricht sie dann mit Schauspielern und Regieteam. Das sei auch nötig, denn wer acht Stunden probt, verliert schon mal den Blick von außen. Dieser Blick ist dann Aistleitners Aufgabe. Nach und nach gewinnt eine Inszenierung so immer mehr an Form, die einzelnen Teile kommen zusammen, bis dann die Bühnenproben anstehen. Auf die komme es an. „Die Bühne ist im Theater ein heiliges Pflaster“, weiß Aistleitner. Das Spannendste sei dabei die erste Orchesterprobe, etwa zehn Tage vor der Premiere.

Dramaturginnen gibt es nur wenige in Deutschland

Stellen für Dramaturginnen gibt es nicht viele in Deutschland. Nur eine bis drei Positionen sieht ein Haus im Normalfall dafür vor. Aistleitner ist Österreicherin und hat in Wien und Linz Musik- und Theaterwissenschaft studiert. Nach mehreren Hospitanzen kann sie 2003 schließlich zum Theater Krefeld/Mönchengladbach.

„Es ist zwar eine Fusselsarbeit, aber es mach mir immer wieder spaß, jeden einzelnen Satz zu hinterfragen.“

Ulrike Aistleitner

„In der Uni wird man mit der Theorie versorgt. Dann muss man erstmal lernen, wie das Theater funktioniert. Das geht nur in der Praxis.“

Ihr Job bestimmt den Wohnort, genauso wie er ihre freie Zeit an Abenden und Wochenenden beschneidet. Die Dramaturgin stört das jedoch wenig. „Hier gibt es keinen Alltag, Gott sei Dank!“