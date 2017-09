Vortrag zur Seiden-Ausstellung +++ Soiree zur „Sinfonie des Lebens“ +++ Busfahrt zur Buchmesse

„Unterwegs auf der Seidenstraße“ betitelt Manfred Schmid seinen Bildvortrag, den er am Mittwoch, 27. September um 19 Uhr im Haus der Seidenkultur an der Luisenstraße 15 hält. Darin gibt er Eindrücke seiner Reise nach Zentralasien wider. Zur aktuellen Ausstellung „Seide unterwegs“ hat Schmid ebenfalls Exponate beigetragen. Der Eintritt beträgt fünf Euro, Anmeldungen unter Telefon 93 69 60.

Die „Sinfonie des Lebens“, ein neuer Ballettabend von Robert North, feiert am Sonntag, 8. Oktober, Premiere im Krefelder Theater. Vorab wird die Inszenierung am Sonntag, 1. Oktober, bei einer Soiree mit öffentlichem Training vorgestellt. Beginn ist um 18 Uhr, das Training startet schon um 17.15 Uhr. Der Eintritt für die Soiree beträgt vier Euro. Karten unter Telefon 80 51 25.

Der Förderverein der Mediothek bietet am Sonntag, 15. Oktober, eine Busfahrt zur Frankfurter Buchmesse. Die Fahrt inklusive Messe-Eintritt kostet 42 Euro pro Person. Treffpunkt ist um 7.15 Uhr am Südeingang des Hauptbahnhofs. Anmeldungen ab sofort per Barzahlung in der Mediothek, Theaterplatz 2.