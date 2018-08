45 Absolventen des Fachbereich Designs stellen an der Hochschule Niederrhein ihre Abschlussarbeiten vor.

Antonia Schönert ist im Stress. Im Laufschritt eilt sie zwischen den Stockwerken hin und her. Treppe rauf, Treppe runter. Für die Studentin der Hochschule Niederrhein bedeutet die diesjährige Werkschau Stress und Freude zugleich. 45 Bachelor- und Masterabsolventen des Fachbereichs Design stellen am Freitag ihre Abschlussarbeiten vor. Angefangen vom klassischen Produktionsdesign über Fotoprojekte, Porzellantassen aus Handarbeit bis hin zu Erzeugnissen aus dem 3D-Drucker – mehr als 100 Arbeiten sind zu sehen.

Krefeld soll bunt sein – das ist die Idee der Studierenden

Das Kommando hat Antonia Schönert. Die Organisation der Werkschau ist ihre Bachelorarbeit. Gemeinsam mit einer rund 20-köpfigen Gruppe Studierender und Dozenten konzipierte sie die Veranstaltung. Absolventenzeremonie und die Präsentation der Exponate gehörten ebenso zu ihren Aufgaben wie das Rahmenprogramm und die Vorbereitung der Werkschau-Party. „Es ist schon eine Herausforderung, eine solch große Veranstaltung von Anfang bis Ende zu planen“, sagt Schönert und fügt an: „Wir haben uns gefragt, was ist Design in Krefeld. Wie wollen wir uns nach außen präsentieren?“

Die Antwort sticht sofort ins Auge. Bunt soll es sein, getreu dem Motto „Rummelplatz“. Schönert sagt: „Bei uns ist keiner wie der andere. Es gibt nicht das eine Produkt, sondern viele unterschiedliche Gesichter.“ Analog zur Kirmes sind Absolventen Händler, die ihre Arbeit nach außen tragen. Und diese kann sich sehen lassen.

Lies Wolf und Michelle Deckers entwickelten das Konzept „Mind the Gap“, bei dem es auf bewusst absurde Weise um den Umgang mit Grenzen und Linien geht. Fenster, Wände und Begrenzung, die den Boden entlang führen sollen den Besucher im Idealfall in die Irre führen. „Es geht darum zu sehen, wie verhalte ich mich, wie geht mein Bewusstsein mit vorgegebenen Linien und Grenzen um.“ Im Selbstversuch können sich Besucher der Frage stellen, ob eine Grenze tatsächlich nur eine Linie zwischen zwei Bereichen ist.

Neben klassischen Elementen aus dem Produktdesign wie eine aus Porzellan angefertigte Tasse für den Krefelder Weihnachtsmarkt, liegt der Fokus immer mehr auf der „nächsten Generation von Design“, wie es Studiendekan Prof. Erik Schmid nennt. Erzeugnisse aus dem 3D-Drucker erobern den Markt und zieren zumindest schon einmal die Schubladen knöpfe. „Natürlich wird immer mehr am Computer gemacht. Es ist mehr ein Labor als eine Werkstatt“, sagt Schmid. Klassische Arbeit kommt bei der Werkschau aber ebenfalls nicht zu kurz. Nur ein Beispiel ist ein Fotoprojekt, für das die Studentin Carla Gnendiger nach Norwegen reiste. Rund 300 Meter nördlich des Polarkreises machte sie sich auf die Suche nach Personen hinter der Landschaft. „Es gibt viele Bilder von der Natur aber wenige von den Menschen, die im nirgendwo leben“, sagt Gnendiger, die auf den Feldern Norwegens nach Personen suchte. Ihre Fotos schoss sie mit einer Analogkamera, um die Menschen noch mehr ins Zentrum zu setzen. Über 30 Männer und Frauen lichtete sie ab, 19 Bilder sind nun in ihrer Ausstellung, die den Namen trägt „Lykkelige Mennesker“, zu Deutsch: Glückliche Menschen.