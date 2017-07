Das Wetter hätte den Musikern des Orchesters „Cellissimo“ fast einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber Dank ihres Könnens schaffen die jungen Musiker es doch noch, Leute in den Stadtwald zu locken.

Fünf Minuten vor Konzertbeginn kann man mehr Personen in der Konzertmuschel des Stadtwaldhauses zählen als in den zwei traurig leeren Bankreihen davor. Der Wetterbericht hat vermutlich viele abgehalten. Ein paar vorausschauende Angehörige der jungen Musiker haben sich in einiger Entfernung unter den großen Schirmen des Restaurants niedergelassen. Mit dem Konzertbeginn füllen sich die Bänke in Hörweite doch noch etwas mehr, so dass die Nachwuchscellisten schon das Gefühl bekommen können, ein Publikum hört ihnen zu.

Julia Polziehn, die Leiterin des Cello-Orchesters „Cellissimo“ der Musikschule, stimmt in ihrer Begrüßung die noch überschaubare Zuschauermenge optimistisch. Sie erzählt von Auftritten ihrer Schüler bei Stadtfesten und anderen Veranstaltungen unter freiem Himmel, bei denen oft schlechtes Wetter angekündigt wurde, das dann doch nicht eintrat. „Laden Sie uns ein, wenn Sie eine Gartenparty machen!“

Dann weist sie auf die jungen Musiker hin, die gerade noch in der ersten Bankreihe sitzen und auf ihren Auftritt als neue Mitglieder des Cello-Orchesters warten. Sie sollen jedoch erst zum Ende des Konzerts dazu kommen. Zum anderen können auch die „alten Hasen“ von Cellissimo an diesem Vormittag entspannter spielen, als es ursprünglich geplant war, denn die Tonaufnahmen und die „Atmo“ aus der Konzertmuschel für eine Reportage über Polziehn und ihr Cello-Orchester werden an diesem Tag nicht vom einem Fernsehsender aufgenommen. Die Aktion musste auf den September verschoben werden.

Zwischen den einzelnen Musikstücken geht ein Teil der Cellisten in der Konzertmuschel auf Wanderschaft, um jeweils einen neuen Platz einzunehmen.

Polziehn erklärt dabei ihre pädagogischen Absichten, dass alle flexibel und in allen Stimmen zu Hause sein sollen und dass sie beim Spiel aufeinander hören. Deswegen stellt sie sich auch nicht als Dirigentin vor ihr Ensemble, sondern gibt selber mitspielend nur einige Zeichen.

Konzert des Orchesters lockte immer mehr Besucher an

In einer Bearbeitung für Cello-Orchester, das alle menschlichen Stimmlagen vom Sopran bis zum Bass umfasst, erklingt Smetanas Moldau. Ein behäbiger Fluss strömt am Stadtwaldteich vorbei. Alle Klangbilder des bekannten Werks sind mühelos wieder zu erkennen. Beim Stück „Play Bach funky!“ werden einige Celli auch zu Schlagzeugen. Das Spiel des Orchesters lockt immer mehr Zuhörer und dank unermüdlicher Trägerarbeit zweier Personen wachsen die Bankreihen vor der Konzertmuschel an. Auch die anderen Sitzgelegenheiten füllen sich zunehmend.