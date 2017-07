Bereits zum neunten Mal fand das Jahresfinale des Papp-a-la-Papp-Wettbewerbs unter Moderation von Johannes Floehr statt.

Krefeld. Poetry Slam ist doch die Veranstaltung, bei der, zumeist junge Leute; auf die Bühne gehen und irgendetwas Lustiges vortragen, oder? Nicht ganz. Beim lyrischen Dichterwettstreit, wie der Poetry Slam auch genannt wird, geht es nicht nur um lustige Texte, wie auch im Jahresfinale des „Papp-a-la-Papp-Poetry-Slams“ wieder deutlich wurde. Um zu Beginn eine Lanze für Krefeld zu brechen, eine Aufgabe, die ansonsten immer Johannes Floehr, Moderator und Lokalpatriot, für sich beansprucht, stellt Neu-Krefelder und Slammer Björn Gögge außerhalb der Wertung seinen neuen Text vor.

„Hier gibt es 19 Stadtteile, die alle am liebsten wieder eigene Städte wären.“

Björn Gögge

Der Münchener, dem das Gehabe um die großen Städte wie Hamburg und Berlin auf die Nerven geht, spricht sich für die Samt- und Seidenstadt aus. „Hier gibt es 19 Stadtteile, die alle am liebsten wieder eigene Städte wären“, witzelt er. Würd’ er, wie in vielen der großen Städten stets üblich, Werbung für Krefeld machen, „würd ich sagen, kommt am Montag vorbei, hier gibt’s ein Bier für 1,80 Euro und die Leute sind freundlich.“ Aber will er ja gar nicht, denn sonst könnte Krefeld auch zu einer solchen hippen Stadt werden und letzten Endes sei es ja auch egal, wo man wohnt. „Aber falls ihr Montag nicht zu tun habt, kommt doch in Krefeld rum. Ein Bier kostet hier nur 1,80 Euro“, so Gögge, der damit das Publikum auf den Abend einstimmt.

Im Folgenden dürfen acht Slammer um die Gunst des Publikums im Schlachtgarten wetteifern. Für erste Lacher sorgt Piet Weber. Der Berliner zitiert aus einem Brief an die Lehrerin seines Neffen, in dem er auf die Fragwürdigkeit des Liedes „drei Chinesen mit dem Kontrabass“ hinweist: „Was haben die Chinesen eigentlich genau getan, damit sie von der Polizei angesprochen werden“, fragt Weber das amüsierte Publikum. Lange Diskussionen hätten in seiner Familie stattgefunden, bei denen man sich nicht sicher war, ob die Chinesen nur aufgrund ihrer Nationalität angesprochen wurden.

Ernster und durchaus kritischer wird es bei Simeon Buß, Ingo Nordmann und Valerio Moser. Während Buß in einem selbst geschriebenen Rap zum „Aufwachen“ motiviert und verschiedene Verschwörungstheorien aufs Korn nimmt, beschäftigt sich Moser mit seiner eigenen Lebensgeschichte.