Zwischen Zooscheune und Pinguingehege präsentierte der Schauspieler sein Solo „Warum Heinz mit Erhardt“ lacht.

Krefeld. Das Ambiente zwischen Zooscheune und Pinguin-Gehege erwies sich in den Abendstunden am Samstag bis auf ein paar Regentropfen als ideal – weil stimmungsvoll. Sogar die Tiere spielten mit und trugen mit Schreien zur rechten Zeit zum Programm bei. Das Stadttheater hatte zu einer Vorlesung über den großen Humoristen Heinz Erhardt eingeladen. Als Dichter, Komponist und Schauspieler erobert Heinz Erhardt noch heute die Herzen seiner Anhänger. Theaterschauspieler Michael Ophelders schlüpfte in die Rolle des zerstreuten, schusseligen, etwas abgehobenen Professors Max Busch, am Klavier begleitet von Winni Slütters.

Die textsicheren Zuhörer ließen sich auch zum Mitsingen animieren

Typisch Professor erschien Ophelders unter Ausnutzung des akademischen Viertels verspätet auf der kleinen Bühne. Leidenschaftlich und engagiert rezitierte und deklamierte er die humorvollen, oft hintersinnigen Gedichte des beliebten und unvergessenen Humoristen: von der Made über den König Erl bis zum Ritter Fips. Das zumeist ältere Publikum ließ sich gerne auf den Professor und seine elitären Seitenhiebe auf halbgebildete Studenten ein, weil das bunte Programm „Warum Heinz mit Erhardt lacht“ gefiel.

Auch die musikalischen Einlagen und alten Schlager erinnerten an die Zeit von Erhardts Komödien, die ihm in der Nachkriegszeit stets volle Häuser bescherten. Gerne ließen sich die textsicheren Zuhörer zum Mitsingen animieren und vollendeten die angefangenen Gedichtverse. Peter aus dem Publikum rezitierte auf der Bühne sogar ein Gedicht vom Regenwurm.

„Das Schlimmste an den Rednern ist, dass sie nicht sagen, worüber sie sprechen.“

Heinz Erhardt

Der Erfolg von Heinz Erhardt beruhte auf seiner spitzbübischen, schelmischen Art, die vordergründig kindlich naiv wirkte, aber meist mit doppeldeutigen, hintersinnigen Spitzen gewürzt war – ein Humorist mit dem Schalk im Nacken. „Ich zeige dir mein Muttermal, zeig du mir deinen Vater mal“, beliebte er zu dichten. Einer seiner Sinnsprüche charakterisiert ihn vielleicht am besten: „Wer sich selber auf den Arm nimmt, erspart anderen die Arbeit.“ Sein ausgefeilter Humor ist so zeitlos, dass man ihn Politikern noch heute empfehlen möchte. „Das Schlimmste an den Rednern ist, dass sie nicht sagen, worüber sie sprechen“, sagte er einmal.