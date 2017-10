Das Theaterstück „Budenzauber“ von Peter Gutowski führt den Zuschauer an eine Imbissbude und rückt die Schicksale einer Hand voll Menschen in den Fokus, die aus unterschiedlichen Gründen an den Rand der Gesellschaft oder in persönliche Isolation geraten sind. Das Theater Hintenlinks an der Ritterstraße 187 lädt zu folgenden Aufführungsterminen ein: Freitag, 6. Oktober, 19.30 Uhr; Sonntag, 8. Oktober, 17 Uhr; Freitag, 13. Oktober, 19.30 Uhr sowie Samstag, 14. Oktober, 19.30 Uhr, ein. Infos unter Telefon 27 318.