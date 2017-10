Zum Thema „Fernöstliche Impressionen – Chinesische Tuschmalerei“ ist vom 3. bis 5. November eine Ausstellung in Schloss Greiffenhorst in Linn zu sehen. Die Schirmherrschaft hat die Künstlerin Lili Myuan. Zwölf ihrer Schüler werden an diesem Wochenende Bilder zu dem Thema ausstellen.

Der Saxophonist Denis Gäbel tritt am Donnerstag, 5. Oktober, ab 20.30 Uhr bei der Jazzattack im Jazzkeller auf. Weiterhin hat Gastgeber Stefan Rademacher mit Xaver Fischer einen der erfolgreichsten deutschen Keyboarder eingeladen. Schlagzeuger Fabian Arends komplettiert das Trio. Der Eintritt kostet zehn Euro.

Für die Konzerttournee „Celtic Ways“ hat das Trio „Merain“ irische Musik ausgewählt und bereist damit Burgen und Schlösser in den Niederlanden und in Deutschland. Am Freitag, 13. Oktober, sind die drei Musikerinnen ab 20 Uhr zu Gast im Rittersaal der Burg Linn. Karten gibt es im Vorverkauf ab 21 Euro (Kinder bis 15 Jahre zahlen 14,50 Euro) im Mediencenter an der Rheinstraße 76. An der Abendkasse kosten sie 30 Euro für Erwachsene und 19 Euro für Kinder.