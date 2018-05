Nicht überall dürfen Sie sitzen, aber von ausgewählten Designer-Stühlen aus können Sie die beiden neuen Ausstellung im Kaiser-Wilhelm-Museum in Ruhe auf sich wirken lassen.

Hochkarätiges Design damals und heute. Zwei Ausstellungen, die heute Abend im Kaiser-Wilhelm-Museum (KWM) eröffnet werden, machen dies auf eindrucksvolle Weise sichtbar. Mit der Präsentation „Peter Behrens. Das Praktische und das Ideale“ stellt das Museum erstmals das Werk eines Künstlers in den Fokus, der in der hauseigenen Sammlung umfangreich vertreten ist. Die zweite Schau „Von der Idee zur Form Domeau & Pérès: Dialoge zwischen Design und Handwerk“ ist aus einem erst kürzlich erfolgten Zuwachs der Sammlung entstanden. „Die Sammlung ist Ausgangspunkt für alles, was wir hier machen“, sagt Museumsdirektorin Katia Baudin.

„Peter Behrens hatte für das Museum eine prägende Funktion.“

Magdalena Holzhey, Kuratorin. Etwa die Hälfte seiner Werke im Bestand des Museums werden gezeigt.

Die beiden Ausstellungen, die man in der ersten Etage bei einem Rundgang unmittelbar hintereinander erleben kann, bilden für Baudin einen „spannenden Dialog“. 250 Werke von Peter Behrens (1868-1940) befinden sich in der Sammlung des KWM. „Er hatte für das Museum eine prägende Funktion“, erklärt Kuratorin Magdalena Holzhey. Bereits ein Jahr nach der Eröffnung des KWM nahm der damalige Direktor Friedrich Deneken mit Behrens Kontakt auf. Der 150-seitige Briefwechsel, der bisher kaum erforscht war, wurde jetzt eine wichtige Quelle für die Ausstellung. Er ist auch ein Thema in den insgesamt sechs Räumen der Präsentation.

Ungefähr die Hälfte des Behrens-Bestandes wird auf eine sehr ansprechende Weise gezeigt. Ausgehend von ersten noch ganz dem Jugendstil verhafteten Bildern und Entwürfen wird die rasante Entwicklung des Künstlers und Architekten zum Wegbereiter des modernen Designs nachgezeichnet. „Er ist eine Scharnierfigur zwischen dem 19. Jahrhundert und der Moderne“ sagt Holzhey. Zu sehen sind viele Holzschnitte und Plakate, aber auch Entwürfe für Tapetenmuster und Bucheinbände. Auch Gläser und Porzellan, das Behrens 1901 für sein berühmtes Haus Behrens auf der Mathildenhöhe in Darmstadt entwarf, sind in Vitrinen zu sehen.

Behrens hat Logos und Produkte entworfen

Wie Behrens in einem Brief an Deneken schrieb, strebte er in seinen Entwürfen „das Praktische und das Ideale“ an. Wie perfekt ihm das gelang, zeigt seine umfangreich dokumentierte Tätigkeit für die damals aufstrebende Firma AEG. Behrens wird deren künstlerischer Berater und schafft als solcher erstmals eine „Corporate Identity“. Er entwirft das Firmenlogo und Produkte, wie Lampen und Ventilatoren. Als Architekt zeichnet er auch für das Firmengebäude verantwortlich. Die Montagehalle der AEG-Turbinenfabrik gilt als erster moderner Industriebau in Deutschland. Ein Modell des Gebäudes haben Studenten der Düsseldorfer Peter Behrens School of Arts nachgebaut. Sie sind auch für die insgesamt sehr geschmackvolle Ausstellungsarchitektur verantwortlich.